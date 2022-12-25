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POLİTİKA

Meral Akşener, Mustafa Sandal'la 'Aya benzer' dansı yaptı salon yıkıldı! Rüyamda görmüştüm...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Büyük Kadın Buluşması'na katıldı. Mustafa Sandal'ın konser verdiği esnada sahneye çıkan Akşener, Mustafa Sandal'ın teklifi üzerine Aya Benzer şarkısıyla dans etti, o anlarda salondan alkış tufanı koptu...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da ‘Büyük Kadın Buluşması’na katıldı. Büyük Kadın Buluşması'nda konuşan Akşener, Kadınların her alanda eşit olması gerektiğini vurgulayarak, İyi Parti lideri Meral Akşener, "Onunla bununla pazarlık ederek değil, milletimizin iradesiyle, partimiz birinci parti olarak Başbakan Meral olacak" ifadelerini kullandı.

Daha sonra sahneye Mustafa Sandal çıktı. Meral Akşener'in yanına giderek sarılan Sandal, "Rüyamda görmüştüm" diyerek Meral Akşener'e "Aya benzer" dansı yapmayı teklif etti. Aldığı teklif karşısında elini dizine vura vura gülen Meral Akşener, Sandal'la birlikte dans etti. O anda salonda alkış ve ıslık yağmuru yaşandı.

Ortaya çıkan samimi manzara kameraya böyle yansırken Mustafa Sandal o anları, "Sayın Meral Akşener'e Aya Benzer dansı yaptırmadı demezsiniz artık :)" sözleriyle paylaştı...

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