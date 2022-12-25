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Canlı yayında kıyamet koptu! Ahmet Zeki Üçok ile Fuat Uğur birbirine girdi! 'Sen kimsin de...'

İBB'ye yönelik terör soruşturmasının tartışıldığı tv100 canlı yayınında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in danışmanı emekli Albay Ahmet Zeki Üçok ile gazeteci Fuat Uğur birbirine girdi. Sunucu Pınar Işık Ardor bir türlü ikilinin kavgasını yatıştıramayınca canlı yayını kesmek zorunda kaldı...

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Dr. Ahmet Zeki Üçok, tv100 yazarları Latif Şimşek, Fuat Uğur, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç; Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programında gündemi değerlendirdi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yaptığı terör soruşturması programda konuşulurken Ahmet zeki Üçok ve Fuat Uğur arasında tartışma yaşandı.

Aynı zamanda emekli askeri hakim olan Ahmet Zeki Üçok'un soruşturmayla ilgili hukuki itirazları üzerine Fuat Uğur, "Sürekli 'hukuka göre şöyle, hukuka göre böyle' diye itiraz ediyorsunuz. Ama bu olguyu ortadan kaldırmıyor" dedi. Üçok da "Kaldıran kim, sensin, sen hukuku ortadan kaldırıyorsun" deyince tansiyon bir anda yükseldi. 

Senin yaşın kadar terörle mücadelem var

Ahmet zeki Üçok, "Terörü kim desteklerse, değil Ekrem İmamoğlu, babam olsa karşısında olurum. Ama hukuku çiğneyerek değil. Senin yaşın kadar benim terörle mücadelem var" dedi. Fuat Uğur "Benim yaşım kadar terörle mücadelen olamaz çünkü aynı yaştayız" karşılığını verdi. 

Sen kimsin de bana terör ahkamı kesiyorsun!

Ahmet Zeki Üçok, "O zaman senin yarı yaşın kadar terörle mücadelem var. O yüzden bana böyle terörle mücadele ahkamı kesme. Ben FEÖ ile mücadele ettiği için 4 yıl hapis yatmış adamım. Sen kimsin de bana terörle mücadele ahkamı kesiyorsun. Kimsin sen!" diye çıkıştı. 

Alnını karışlarım bana bir şey söyleyecek olanın

Futa Uğur "Sen kimsin" deyince "Ben bu ülkede Hava kuvvetleri Başsavcılığı yapan adamım" dedi. Fuat Uğur da "Ben de bu ülkede şerefiyle namusuyla 40 yıldır gazetecilik yapan adamım. Alnımda bir tek leke yok. Aynını karışlarım bana bir şey söyleyecek olanın" dedi. 

Adamı hasta etmeyin, söyletmeyin şimdi

Latif Şimsek ve Şaban Sevinç'le birlikte sunucu Ardor ortamı sakinleştirmeye çalışırken Ahmet Zeki Üçok, "Sen FETÖ'cülerle bilmem ne yaparken biz FETÖ'cülerle mücadele ediyorduk. Adamı hasta etmeyin, söyletmeyin şimdi" diye bağırdı. Bunun üzerine Fuat Uğur da "Senin Genel Başkanının (Meral Akşener) yaptıklarını söyleyeyim mi ben şimdi!" karşılığını verdi. Karşılıklı bağrışmalar ve el kol hareketleri devam edince canlı yayın kesildi...

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