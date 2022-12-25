BIST 5.536
DOLAR 18,68
EURO 19,85
ALTIN 1.076,34
DÜNYA

PKK yandaşları Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi

Fransa’nın başkenti Paris’te dün meydana gelen silahlı saldırının ardından Republique Meydanı’nda toplanan terör örgütü PKK yandaşları araçları devirerek sokakları ateşe verdi.

Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında dün 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından bölgedeki gerginlik sürüyor. Republique Meydanı’nda (Cumhuriyet Meydanı) toplanan terör örgütü PKK yandaşları polisle karşı karşıya geldi.

Gerilimin tırmandığı o anlarda sokakları ateşe vererek çok sayıda dükkanın camlarını kıran terör örgütü PKK yandaşları araçları da devirerek yaktı. Polis, Paris sokaklarını savaş alanına çeviren terör örgütü PKK yandaşlarına göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 69 yaşındaki saldırganın açıkça yabancıları hedef aldığını, tek başına hareket ettiğini ve resmi olarak herhangi bir aşırı sağcı grupla bağlantılı olmadığını söylemişti.

Geçtiğimiz yıl da göçmenlerin kaldığı kampa kılıçla saldırdığı öğrenilen şüphelinin, cezasını tamamlamasının ardından 15 gün önce tahliye olduğu belirtilmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rusya fena dalga geçti! Avrupalı aile, hediye fareyi Noel'de böyle yedi
Rusya fena dalga geçti! Avrupalı aile, hediye fareyi Noel'de böyle yedi
İstanbul metrosunda iğrenç olay! Herkesin gözü önünde çömelip tuvaletini yaptı
İstanbul metrosunda iğrenç olay! Herkesin gözü önünde çömelip tuvaletini yaptı
Gürsel Tekin'in 'Eminönü' açıklamaları olay: İlçe olmaktan çıktı Afrikalıların mahallesi oldu
Gürsel Tekin'in 'Eminönü' açıklamaları olay: İlçe olmaktan çıktı Afrikalıların mahallesi oldu
Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
Bomba kulis! Altılı Masa'nın adayı Ali Babacan 'AK Parti'yi tir titretecek'miş
Bomba kulis! Altılı Masa'nın adayı Ali Babacan 'AK Parti'yi tir titretecek'miş
Canlı yayında küfür edip Sunucunun yüreğini ağzına getirdi! İsmail Saymaz RTÜK'ü "Bizden değil" diye uyardı
Canlı yayında küfür edip Sunucunun yüreğini ağzına getirdi! İsmail Saymaz RTÜK'ü "Bizden değil" diye uyardı
Sahipsiz köpeklerin saldırısıyla yaralanan kadının yaşadıkları güvenlik kamerasında
Sahipsiz köpeklerin saldırısıyla yaralanan kadının yaşadıkları güvenlik kamerasında
Rusya, Herson kentini vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya, Herson kentini vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Traktör sürerken feci şekilde can verdi! Boynu fıstık ağacına takılınca...
Traktör sürerken feci şekilde can verdi! Boynu fıstık ağacına takılınca...
Trafikte makas attı araçları pert etti! Yaşlı kadın ölümden böyle döndü...
Trafikte makas attı araçları pert etti! Yaşlı kadın ölümden böyle döndü...
Kılıçdaroğlu videosu sosyal medyada hızla yayıldı 5 yıl önceki video yeniden gündemde
Kılıçdaroğlu videosu sosyal medyada hızla yayıldı 5 yıl önceki video yeniden gündemde
Ömer dizisinin ilk fragmanı olay oldu: Selahattin Paşalı ezan okudu, sosyal medya yıkıldı!
Ömer dizisinin ilk fragmanı olay oldu: Selahattin Paşalı ezan okudu, sosyal medya yıkıldı!