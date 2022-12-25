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MEDYA

Güldür Güldür Show'un EYT skeci bomba gibi patladı!

Milyonlarca EYT'linin gözü kulağı Meclis'te yapılacak olan EYT düzenlemesinde... Meclis'in tatile girmesiyle EYT düzenlemesi yeni yıla kalırken, Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'da bir türlü sona gelinemeyen EYT ile ilgili çok konuşulacak bir skece imza atıldı. Skeçteki "Çıksın artık EYT gülsün bahtım, 25'inde yatsın benim de maaşım" sözleri dikkat çekti.

Son dönemde siyaset gündemine ilişkin skeçleriyle dikkat çeken Güldür Güldür Show, bu defa milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesini konu aldı. Programın yayınlanan son bölümündeki EYT skeci seyircilerden de bolca alkış aldı.

Skeçteki "Çıksın artık EYT gülsün bahtım, 25'inde yatsın benim de maaşım" sözleri dikkat çekti. İşte o skeç...

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