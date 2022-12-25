Joe Biden şaşırtmadı! Noel konuşması sonrası yine boşlukla selamlaştı!

ABD Başkanı Joe Biden, ara ara yaptığı gaflar ve hareketlerle dünya gündeminde ses getirmeye devam ediyor. Son olarak 80 yaşındaki ABD Başkanı Biden, Noel konuşmasını bitirdikten sonra yürürken kimsenin olmadığı yere selam vermesiyle gündem olurken Noel konuşmasında İsa'nın adını anmadığı için Cumhuriyetçiler ve Muhafazakârlar tarafından 'şeytan' benzetmelerine maruz kaldı. İşte detaylar...

80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, Noel konuşmasının ardından yaptığı ilginç hareketle gündem oldu. Daha önce yapmış olduğu gaflar ve hareketlerle çok konuşulan Joe Biden, son olarak kimsenin olmadığı yere selam vermesiyle dünya gündemine oturdu.

Sosyal medyada birçok kez paylaşılan görüntülerde, Joe Biden'ın Noel konuşmasını bitirdikten sonra yürürken kimsenin olmadığı yere eliyle selam verdiği görülüyor.

Noel konuşması tartışma yarattı

ABD Başkanı Joe Biden, Noel haftasında gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında çoğunlukla ilk eşi Neilia Hunter'ın ölümüne odaklandı. Biden, mesajında İsa'dan adıyla bahsetmek yerine 'Tanrı'nın Oğlu' ifadesini kullandı.

Biden konuşmasında, "Ve gökyüzüne, diğerlerinden daha parlak bir yıldıza bakıyoruz. Bize, bir çocuğun doğumuna rehberlik ediyor. Hıristiyanların, Tanrı'nın oğlu olduğuna inandığı bir çocuk; mucizevi bir şekilde şimdi burada, Dünya'da aramızda. Dünya'ya umut, sevgi, barış ve neşe getiriyor" ifadelerine yer verdi.

Bıden'a 'şeytan' benzetmesi

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Noel konuşmasında İsa'nın adını anmadığı için Cumhuriyetçiler ve Muhafazakârlar tarafından 'şeytan' benzetmelerine maruz kaldı.