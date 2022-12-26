Son 40 yılın en büyüğü! Korkulan oldu ölü sayısı yükseldi görüntüler inanılmaz

Kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Son 40 yılın en büyük kar fırtınası ile mücadele eden ABD'de can kaybı artıyor.

ABD ve Kanada'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), söz konusu kar fırtınasını ve soğukları "nesilde bir kez görülecek" olarak nitelendirmişti.

New York eyaletinde yer alan Buffalo'ya bağlı olduğu Erie ilçesinin Belediye Başkanı Mark Poloncarz, kar kalınlığının bölgede yaklaşık 1,2 metreye ulaştığını ifade etti.