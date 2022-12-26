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Sakarya'da tartıştığı genci gözünü kırpmadan öldürdü! Cinayet anı kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'da 26 yaşındaki İbrahim Türer, kavga ettiği kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü. Katil zanlısının, tabancayla ateş ederek genç adamı katlettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

20 Aralık gecesi Erenler ilçesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 26 yaşındaki İbrahim Türer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi tespit etti. Ekipler tarafından gerçekleşen operasyon neticesinde ise 2 kişiyi tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.E. isimli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Olayın son şüphelisi olan B.M. ise Erenler ilçesinde saklandığı adreste Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahlı kavga anı kamerada

26 yaşındaki İbrahim Türer’in ölümüyle neticelenen silahlı kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İbrahim Türer’in elindeki bıçakla beraber şüpheliyle kavga etmesi, şüphelinin elindeki silahla Türer’e arka arkaya ateş etmesi, kurşunların geldiği Türer’in yere düşmesi ve şüphelilerin kaçması kaydedildi.

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