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DÜNYA

Enes Kanter Papa'ya Fethullah Gülen'in selamını götürdü! Türkiye'yi şikayet etti

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in manevi oğlu, Enes Kanter özel davetle Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'la görüştü. Papa'ya Gülen'in selamını söyleyen Kanter, Türkiye'yi şikayet etti.

Fethullah Gülen'in manevi oğlu, Enes Kanter Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile bir araya geldi.  Tekerlekli sandalyede oturan Papa'yı oturarak karşılayan Enes Kanter, daha sonra Papa'nın boyunu görmek istemesi üzerine ayağa kaltı. Papa, "Benim iki katım oldun" diye el işareti yaptı. 

Özel davet için Vatikan'a teşekkür

Vatikan yetkililerine ve Papa'ya teşekkür eden FETÖ'cü Kanter, "Ne büyük bir onur! Hayatımdaki en özel anlardan biri. Pontifex ile dünyadaki insan hakları hakkında harika bir sohbet gerçekleştirdik. Özel davet için Vatikan'a teşekkür ederim. Dünyanın her yerinde insan hakları ve özgürlük adına ayağa kalkmak için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

'Gülen size selam söyledi'

Kanter Papa'ya ise "Fethullah Gülen size selam söyledi. Erdoğan benim ülkem Türkiye'yi mahvediyor. Lütfen ülkem için dua edin" dedi. Papa ise Kanter'e, "Sen bana dua edersen ben de sana ederim" yanıtını verdi.

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