Döner kuyruğunu paylaşan profesör olay oldu! Cüneyt Özdemir o dönerciyi biliyormuş fiyatlara bakın

İSTANBUL Kavacık'ta bulunan bir döner restoranı gündeme oturdu. Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta Kavacık'taki Bayramoğlu Döner'in önündeki kuyruğu 'ülkemizde açlık var!' diyerek paylaştı. Profesörün kuyruk üzerinden ekonominin iyi olduğu mesajı vermesi tepki çekti. Gazeteci Cüneyt Özdemir Kavacık'taki Bayramoğlu Döner'i bildiğini belirterek 'Hem iyi döner yapar hem ekonomik' dedi. Tartışılan Bayramoğlu dönerin fiyatları bakın ne kadar...

İSTANBUL Beykoz Kavacık'taki popüler bir döner restorantı gündeme oturdu. Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Kavacık'ta bir dönercinin önündeki kuyruğu çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

Kuyruk halkın aç olduğunu gösteriyor

Ahmet Rasim Küçükusta kuyruk için "Ülkemizde Açlık Var! Kavacık akşam 7 suları. Dönercinin içi lebaleb dolu ve dükkanın önünden yan sokağa uzayan kuyruk halkın aç olduğunu gösteriyor." yorumunu yaptı.

İyi ve ekonomik döner yapar

Ahmet Rasim Küçükusta'nın ironik gönderme yaparak ekonominin iyi olduğunu döner kuyruğuna bağlaması sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir de Kavacık'daki Bayramoğlu döneri bildiğini belirterek şunları anlattı:

-Ben Bayramoğlu dönere yakın bir yerde oturuyorum. O yüzden de sık sık gittiğim bir restoran. Burası çok ilginçtir. Dengesini hiç bozmamıştır. Halk restoranıdır. Bazı restoranlar tutar sınıf atlar burası öyle değil. Burası günün 24 saati dolu. Çünkü acayip iyi döner yapıyor ve ekonomik yapıyor.

Orta gelirliler gelir

-Farkındaysanız kuyruktakiler hep orta gelirli insanlar. Ben burda çok zenginini de gördüm, çok dar gelirlisini de gördüm. Burdan yola çıkıp ekonomi çok iyi diyorsa biraz ayıp etmiş. Gitsin onu ayda 8500 liraya evini geçindirmeye çalışan adama anlatsın. Bakalım ayda bir kez döner yiyebiliyor mu?