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Atla geldi bir şişe kola çalıp gitti! Herkes atla kola çalan bu kişiyi konuşuyor

DİYARBAKIR'da yaşanan atlı hırsızlık herkesi şaşkına çevirdi. Ata binip istasyona gelen bir kişi bir şişe kola çalıp atına atladı kaçtı. Atla kola çalan kişinin videosu gündeme oturdu.

DİYARBAKIR’ın Kocaköy ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayı sıra dışı oldu. Akşam saatlerinde at ile akaryakıt istasyonuna bir kişi geldi.

Yol üzerindeki akaryakıt istasyonunun kameralarına takılan bu kişi atılya bir tur attı. Etrafta kimse olmadığından emin olunca atından inerek dışardaki içeçek dolabına gitti.

Atla kola çaldı

Dolabı zorla açan kişi içinden bir şişe kola aldı, atına atladı. Meydana gelen garip hırsızlık olayı, anbean güvenlik kamerasına yansırken video sosyal medyada gündem oldu. 

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