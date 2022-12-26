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Park halindeki otomobil alev topuna döndü, o anlar böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Arnavutköy’de park halindeki otomobilde gece saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın nedeni ile otomobil kısa sürede alev topuna döndü.

Olay, dün gece saatlerinde İstiklal Mahallesi Mertcan Sokakta gerçekleşti. İddiaya göre akşam saatlerinde sokağa park edilen bir araç gece saat 04.00 sıralarında nedeni bilinmeyen bir şekilde alev aldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken alev topuna dönen otomobil vatandaşların cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

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