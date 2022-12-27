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Ahtapot gelmeyince kendisi gitti! Balıkçının denizdeki halleri viral oldu kısa günün kârı

İZMİR'de balıkçı olan bir vatandaşın 6 kiloluk ahtapotu suya dalıp eliyle çıkardığı anlar kıyıdakileri güldürdü. Balıkçı, büyük zahmetle kıyıdaki arkadaşlarına uzattığı ahtapottan 2 bin 250 liraya kazanç sağladı.

İzmir'de balıkçılık yapan Sezer Yavuz, Güzelbahçe Balıkçı Barınağında bir ahtapotun kıyıda olduğunu fark etti. Yavuz, önce kıyıdan uzanarak ahtapotu almak istedi; ama başarılı olamadı. Bunun üzerine Sezer Yavuz, birden suya atladı, ahtapotu eliyle yakaladı.

Yavuz, ahtapotu adeta bin bir zorlukla kıyıya alırken, çevredeki diğer balıkçılar bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balıkçının ahtapotu yakaladığı anlar ise kameraya yansıdı.

2 bin 250 liraya sattı 

Sezer Yavuz, denizden elleriyle çıkardığı 6 kilo 200 gram ağırlığındaki ahtapotu kilosu 360 liradan 2 bin 250 liraya sattığını söyledi.

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