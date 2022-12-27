Mısır Firavunu 2. Ramses'in yüzü bilgisayarla canlandırıldı

Antik Mısır’ın en güçlü firavunu 2. Ramses’in yüzü, 3 bin 200 yıl aradan sonra ilk kez görüldü. İngiliz ve Mısırlı bilim insanları, Ramses’in mumyasını tomografi cihazıyla taradı.

Araştırmacılar, yaşlanma sürecini tersine çevirerek, 2. Ramses’İn gücünün zirvesinde olduğu dönemdeki yüzünü ortaya çıkarmak için zamanı yarım yüzyıl geri alarak, gerçek kafatasının bilgisayarlı tomografi taramasına dayalı olarak firavunun ilk 'bilimsel yüz rekonstrüksiyonu' oldu.

Projeye liderlik eden Kahire Üniversitesi'nden Sahar Saleem, kafatasının 3 boyutlu modelini oluşturdukları sonucun 'çok yakışıklı' bir hükümdarı ortaya çıkardığını söyledi.

Saleem, "Yeniden yapılandırılan yüz, 2. Ramses’in belirgin bir burun ve güçlü bir çeneye sahip çok yakışıklı bir Mısırlı olduğunu ortaya çıkardı" diye konuştu.

2. Ramses kim?

Büyük Ramses olarak bilinen II. Ramses MÖ 13. yüzyılda eski Mısır'a hükmetti. Ailesi, Akhenaton'un hükümdarlığından birkaç on yıl sonra iktidara geldi. 2. Ramses, güney Suriye'deki isyanları bastırarak ve Kadeş Savaşı'nda Hititlerle savaşarak Mısır'ın gücünü geri kazandı.

Celile ve Amor'daki kasabaları ele geçirdi, ancak Hititleri yenemeyince MÖ 1258'de bir barış antlaşmasını kabul etti.

2. Ramses'in refahı üstlendiği inşaat miktarıyla ölçülebilir. Önceleri askeri seferler için bir üs olarak Nil deltasında bir şehir inşa etti ve babası tarafından başlatılan Osiris tapınağının inşasına yeniden başladı. Karnak'taki tapınağa eklemeler yaptı ve Luksor'da babası için bir cenaze tapınağını tamamladı. Nubia'da, en ünlüsü Abu Simbel'dekiler olmak üzere altı tapınak inşa etti.

Diğer taraftan, yaklaşık 90 yıl yaşadığı tahmin edilen 2. Ramses uzun yaşamı süresince birçok kez evlendi. Firavunun 200'den fazla eşi ve çoğu hayatta kalan 100'den fazla çocuğu oldu. İlk eşi ise Abu Simbel'deki tapınaklardan birini adadığı Nefertari'ydi. Bununla birlikte, diplomasi, 2. Ramses'in bazı evliliklerinde de rol oynadı. 2. Ramses, MÖ 1258'de Mısır-Hitit Barış Antlaşması'nın hazırlanmasının ardından bir veya iki Hitit prensesiyle evlendi.