Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında bombayı patlatacak! Astrolog Zeynep Turan'ın Erdoğan kehaneti olay

TÜRKİYE 2023 yılına girmeye hazırlanırken yeni yılın astroloji falı gündemde. Candaş Tolga Işık'a konuk olan astrolog Zeynep Turan, 2023 yılının falına baktı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haritasını çıkardı. Zeynep Turan'ın dediğine göre Erdoğan'ın tüm baş danışmanları Başak burcuymuş. Zeynep Turan'ın 2023 yılı cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Erdoğan'ın son dakikada yapacağı manevraya ilişkin kehaneti ise bomba... Zeynep Turan'ın iddiasına göre Erdoğan başkanlık sistemini değiştirecek.

TÜRKİYE 2023 için geri sayıma geçerken Candaş Tolga Işık, TV100 kanalındaki programına astrolog Zeynep Turan'ı çıkardı. Siyaset arenasındaki astroloji tahminleri ile bilinen Zeynep Turan, programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın astroloji dosyasını açtı. Zeynep Turan Erdoğan'a ilişkin çok ilginç bir detayı da söyledi ve tüm başdanışmanlarının Başak burcu olduğunu söyledi. Bunun sebebini de "Balık burcu ile Başak burcunun çok iyi anlaşmasına ve uyum içinde çalışıyor olmasına'" bağladı. Zeynep Turan'ın en önemli iddiası ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim sistemini değiştireceğine yönelik oldu. 2023 yılında Erdoğan'ın daha güçlü bir parlamenter sistemi getireceğini öne sürdü.

Erdoğan'ın 2023 astrolojisi ne diyor?

2023 Türkiye seçimleri göz önüne alındığında liderlerin astroloji haritaları önem kazanıyor. Candaş Tolga Işık da astrolog Zeynep Turan'a en çok merak edilen ismi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sordu. Erdoğan siyasetten çekilecek mi yeniden aday olursa kazanacak mı? Zeynep Turan'ın Erdoğan'ın astroloji haritasında gördükleri şöyle:

Erdoğan yeni yönetim sistemi getirecek

-Şu aralar kendi içinde yeni planlamalar yapıyor olabilir. Belki de başkanlık sisteminde başka bir değişikle gelecektir. Kucaklayıcı ve birleştirici bir dil kullanacaktır. Merkür retrosunda doğanların ne zaman ne konuda çıkış yapacağını yakalamak çok zor. Hiç beklenmedik, şu ana kadar yapmadığı bir şey yapacak. Zaten o da yeni bir döngüye geçmek istiyor.

-Türkiye'de sistem değişikliği olacak, bu başkanlık sisteminden yeniden güçlendirilmiş yenilenmiş parlamenter sisteme geçiş olacak. Bu değişimi de kesinlikle Sayın Erdoğan yapacak. Erdoğan'ın dahil olacağı bir masa kurulacak. Koalisyonlarda da dengeler değişecek. Yolda çok büyük değişiklikler olacak biz çok şey öğreneceğiz.

Hangi tarihte seçim Erdoğan'a yarıyor

-Astrolojik olarak seçim Mayıs ayında yapılırsa Erdoğan daha şanslı. Bu onun farklı planlamalar yapacağını, muhalefetle masaya oturacağına işaret eder. Haziran seçim bence yapmayabilir. Retrolu bir insan retrosuz tarihe getirsin ki ona hiç yaramaz. (Candaş Tolga Işık, Bilmiyordur belki) Biliyor olduğunu düşünüyorum.

Erdoğan'ın tüm danışmanları Başak burcu

-Sayın Cumhurbaşkanımızın çevresindeki danışmanlık aldığı bir çok kişinin Başak burcu olduğunu biliyorum. Çünkü kendisi Balık burcu ve başaklardan danışmanlık alıyor. Danışmanlarının hepsi başak burcu. Yani uyumlu demek. Başak balık uyumundan dolayı...

Bakanlar değişecek

-AK Parti'de de bir takım düzenlemeler yapacaktır. Bakanlar kurulunda düzenleme yapacaktır. Bazı isimler iznini isteyip teşekkür edecektir, onlarla yoluna devam etmeyecektir. Çok dengeler değişecek.