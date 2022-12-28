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FENERBAHÇE

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yıldızını yerden yere vurdu! Jorge Jesus'a derbi öncesi olay tavsiye!

Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-0 kaybederek liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe dün akşam oynanan Hatayspor maçını 4-0 kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğunu geri aldı. Önümüzdeki hafta Antalyaspor maçının ardından Galatasaray deribisi oynacak Sarı-Lacivertli takım ile ilgili çarpıcını açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yıldınızı yerden yere vururken teknik direktör Jorge Jesus'a da tavsiyede bulunmayı ihmal etmedi. İşte Dilmen'in olay olan açıklamaları...

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edeceği derbi öncesi çok çarpıcı bir ifade kullandı. Ünlü yorumcu, Jorge Jesus'a sürpriz bir öneri sunarken, söz konusu yorum taraftarları şaşırttı. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yıldızı için "Derbi öncesi onu Antalya'ya götürmem" dedi.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray derbisi öncesi olay tavsiye 
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 4-0'la geçip zirveyi maç fazlasıyla devraldığı mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen'in bir yorumu vardı ki geceye damga vurdu. Galatasaray derbisi öncesi Jesus'a verilen bu tavsiye gündem oldu.

"Onu antalya'ya götürmem bile"
İrfan Can Kahveci'nin form düşüklüğüne değinen Rıdvan Dilmen, oyuncunun derbi öncesi dinlendirilmesi gerektiğini vurguladı. "Hoca olsam onu Antalya'ya götürmem bile" diyen Rıdvan Dilmen'in bu sözleri büyük yankı uyandırdı.

Aradan son derece kötü döndü
Fenerbahçe adına sezonun en dikkat çeken isimlerinden olan İrfan Can Kahveci'de Dünya Kupası arası sonrası büyük bir düşüş gözlemlenmişti. Deneyimli isim, Trabzonspor ve Hatayspor maçında oldukça kötü bir görüntü vermişti.

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