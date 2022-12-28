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DÜNYA

İntihar videosu çekti, sonra da nehre atlayıp öldü! Bakın intihar nedeni neymiş!

FRANSA'da yaşayan İranlı Mohammad Moradi, ülkesinde yaşananlara dünya sessiz kaldığı için intihar videosu çektikten sonra kendini göle atarak hayatını son verdi... İşte o intihar videosu...

İRAN haftalardır kadınların başlattığı başörtü eylemleri ve sonrasında yaşanan idamlarla çalkalanıyor. İran vatandaşları, rejim karşıtı eylemlerini sürdürürken, Fransa'da yaşayan bir İran vatandaşının intihar eylemi gündeme bomba gibi düştü. 38 yaşındaki Mohammad Moradi, İran'da yaşananlara dikkat çekmek için Fransa'da Rhône Nehri'nde yaşamına son verdi.

İntihar etmeden önce bir video çekerek İran'da yaşananları ve intihar nedenini anlatan Moradi, "Medeni bir ülkede yaşamama rağmen, İranlıların başına gelenlere gözlerimi kapatamam, ölmeyi tercih ederim. Ülkem ve medya umarım benim ölümümden sonra İran'a ilgi gösterir." dedi.

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