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4 bin lirası bıçak zoruyla gasp edilen genç kız, şikayetçi olmamak için ağladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ’de 4 bin TL’sinin bıçak zoruyla maskeli bir erkek tarafından gasp edildiğini iddia eden genç kız, kendisine yardıma gelen ekipleri hayrete düşürdü. Şikayetçi olmamak için gözyaşı döken genç kız, "Konuşmak istemiyorum, bu olay kapanacak" diyerek karakola gitmeyi reddetti.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saltak Caddesi üzerinde yürürken gaspa uğradığını iddia eden A.G.K. (24), 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Yürürken yanına yaklaşan, yüzü maskeli bir erkeğin kendisine bıçak çektikten sonra 4 bin TL’sini gasp ettiğini öne süren A.G.K.'nin yardım talebi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, şüphelinin yakalanması için genç kızdan bilgi almak istedikleri anda beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Bir anda sinir krizi geçiren genç kız, ekiplerin yardımını geri çevirerek gitmelerini istedi. Yanında babası olan genç kızın verdiği tepki sonrası hayrete düşen ekipler, kendisiyle tekrar konuşarak olayı anlamaya çalıştı.

"Bu olay kapanacak"

Bir yandan bölgede şüphelinin bulunması için çalışan ekipler, bir yandan da kızı ikna etmeye çalıştı. A.G.K., olayın daha fazla büyümesini istemediğini söyleyerek, "İstemiyorum lütfen, ben kimseyle görüşmek ve şikayetçi olmak istemiyorum. Allah'ım ya Rabb'im, kimseyle konuşmak istemiyorum" dedikten sonra polislerin kayda alınma talebine ise, "Kayıtlara girmesin, silinebiliyorsa silinsin. Ben hiçbir şey istemiyorum. Baba sen de polisler de gidecek ve bu olay kapanacak. Tutanak tutulabiliyorsa tutalım, ben de imzalayayım ama bu konu hakkında size gelmek istemiyorum" sözlerinden sonra ağlamaya başladı.
İlginç hareketler sergiledikten sonra şikayetçi olmamak için direnen genç kızın yanında bulunan babası da olaya anlam veremedi. Çalışmalarını sonlandıran ekipler, tutanak tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşanılan gaspın gerçek mi yoksa komplo mu olduğu merak konusu oldu.

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