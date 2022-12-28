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Ekrem İmamoğlu İstanbul soruşturması için Süleyman Soylu'yu suçladı olay açıklamalar

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu son dakika açıklamalar yaptı. Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı terör soruşturmasına ilişkin olarak Saraçhane’de konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ağır ifadelerle yüklenen Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Soylu'yu görevden alma çağrısı yaptı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı terör soruşturmasıyla ilgili basın toplantısında son dakika açıklamalar yaptı. Basın toplantısına CHP'den Muharrem Erkek, İyi Parti'den Bahadır Erdem, DP'den Mustafa Serhan Yücel, Gelecek Partisi'nden Serap Yazıcı, Saadet Partisi'nden Bülent Kaya da hazır bulundu. İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert sözlerle yüklendi. 

Ekrem İmamoğlu, bakanlık tarafından hazırlanıp İstanbul Başsavcılığı'na sunulan raporda AK Parti dönemi olup olmadığını sorarken, "Eski Başkan Mevlüt Uysal ve Vali Ali Yerlikaya’nın sorumlu olduğu dönemde işe alınan 4 bin 116 kişiden bin 800’ü için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması istenmemiş" diye belirterek şöyle dedi:

Gök Kubbeyi başınıza yıkarız!

"2019 Şubat ayında Mevlüt Uysal döneminde işe alınan Y.Y. yine ocak ayında 2’inci kez işe aldığınız O.Ç. nasıl oldu da gözden kaçtı? Sabıka kayıtlarına ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ yazıyor. Savcılığa İçişleri Bakanlığı’nın sunduğu 500 sayfadan fazla o rapor henüz bizde yok. Duyumlarımıza göre bu raporda hakkında işlem yapılması istenen kişiler sadece ve sadece ben ve yine benim dönemimde eski yeni yönetici arkadaşlarım. Aynı şeylerle suçlanıyoruz. Eğer savcılığa sunulan raporda dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve İBB yöneticileri hakkında da işlem talep etmişse bir lafım yok. O raporda sadece Ekrem İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanırsa gök kubbeyi başınıza yıkarız". 

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