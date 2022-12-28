İki grup arasında silahlı çatışma çıktı arabalar delik deşik oldu Esenyurt'ta güpegündüz dehşet anları

ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı. Güpegündüz yaşanan olayda iki kişi yaralanırken, çok sayıda araç hasar gördü.

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz iki grup arasında yaşanan tartışma sonrası silahlı çatışma çıktı.

Olayda iki kişi yaralandı. Zanlılar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Mahallede büyün korkuya neden olan çatışma sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri, 20 adet boş kovan buldu. Çatışma sırasında 10 aracın da hasar gördüğü belirlendi. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan tarafların yakalanması için çalışma başlattı.

Güpegündüz cadde ortasında yaşanan çatışma, kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçmaya çalışan motosikletli iki şahıs, kendilerini takip eden kişinin ateşe etmesi üzerine yere düşüyor. Araçları kendilerine siper eden şahıslar, karşılıklı birbirlerine ateş ediyor.