İstanbul açıklaması! Süleyman Soylu İBB'de terörle bağlantılı kaç kişi var rakam verdi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesine yönelik terör soruşturması hakkında Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Süleyman Soylu 1660 kişinin incelendiğini 505 kişinin terörle bağlantılı olduğunu açıkladı. Süleyman Soylu, İBB için Ekrem İmamoğlu'nu suçladı.

İçişleri Bakanı Soylu, belediyelere yönelik terör soruşturması hakkında, Anayasa'nın 127'nci maddesinin yetki verdiğini işaret ederek soruşturma açtıklarını söyledi. Süleyman Soylu, terörle bağlantılı İBB'de kaç kişi olduğunu ve soruşturmanın detaylarını şöyle açıkladı:

-Toplam soruşturulan dönemde 25 bin kişi işe alındı. 1668 kişi soruşturuldu. 1163 kişi için irtibatı ve iltisakı var ama belediyede işe girmeye engel olmadığı için incelemeye alınmadı. 505 kişinin tamamı kendi döneminde alınmış ve kayıtları görev yapmasına engeldir. 21 kişi daha ayrıldı.

-Sabah çok yalan dinlediniz. Hiçbir yerinde işe almadık diye cümle kurmadı. Sözde değer ailelerinden, KHK'lılardan alındı mı alındı. Geçen yıl o tarihten itibaren 1 yıl süren soruşturma yaptık. Bu soruşturmayı 8 kişilik müfettiş heyetiyle yaptık.

-Bu soruşturmaya itiraz ediyorsun da hem İETT ile ilgili savcılığa gönderilen yolsuzluğu içeren, reklam billboardlarıyla yolsuzluğu içeren soruşturmalara niye ses çıkarmadın? Çünkü neler yaptığınızı en iyi siz biliyorsunuz.

-Atma yetkimiz olsa biz atardık. Bu kişileri alırken referansınız nelerdi? Hangi yetenekleri dolayısıyla aldınız, bunları kim önerdi. CV bile istemediniz mi?

-AYM kararını öne sürüyorlar, AYM kararı sonrası biz eleman almadık mı? Devletin kendine ait mekanizması vardır. Süreci araştırmak bizim sorumluluğumuzdu.

'Benden önceki dönemde de vardı' diyor. Bu soruşturma 1.1.2019'dan itibaren 3 yıl yapıldı. 1668 kişinin 191'i Mevlüt Uysal, 50 kişi de İstanbul Valisi döneminde alınmış. Bunların 191 ve 50 kişisi tamamen incelenmiş, işe girme engeli olmadığı görülmüş.

İmamoğlu döneminde 920 kişinin istihbari kayıtları görülmüş ama onların da işe girmeye engel durumu olmadığı görülmüş. İBB'nin yasladığı 505 kişiyi güya yanındaki 3-5 aklı evvelin söylediği sözlere dayanak olarak 'Ben aldım, benden öncekiler de yaptılar' demek aymazlıktır. Terinizi silebilirsiniz ama yüzünüzün karalığını silemezsiniz.

505 kişinin işe girmesinde engel vardır. Kendi suçunu örtbas etmek için belediye çalışanlarını kalkan yapmak ayıptır. Bu dosyalar sizden istendi.

Gök kubbeyi yıkarım diyerek yargıyı tehdit ediyor

İmamoğlu, 'gökkubbeyi başınıza yıkarım' diyerek yargıyı tehdit etti. Ama sonra 'Ben bu lafı yargıya değil, Süleyman Soylu'ya söyledim' diyebilir. Bizim terörle mücadelemiz hoşuna gitmiyor, bizi beğenmiyor olabilir. Bizi Cumhurbaşkanımıza, partimize şikayet ediyor. Kendi üzerine vazife olmayan her şeyi yapıyor ama bir tek kendi işini yapmıyor. Ben güvenlik sorunuyum ama PKK için güvenlik sorunuyum.