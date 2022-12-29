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EYT açıklandı soluğu meydanda aldı! Tokat'ta davullu zurnalı EYT kutlaması

Milyonların beklediği EYT kararı dün akşam açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT’de yaş şartı sınırlamasının uygulanmayacağını açıklaması yurt genelinde sevinçle karşılandı. Tokat’ta bir vatandaş Yeşilırmak nehri üzerinde bulunan tarihi Hıdırılık Köprüsünde davul zurnalı kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT’de yaş şartı sınırlamasının uygulanmayacağını açıklaması yurt genelinde sevinçle karşılandı.

Yeşilırmak nehri üzerinde bulunan tarihi Hıdırılık Köprüsünde davul zurnalı kutlama yapıldı. 3 davulcu ile zurnacı vatandaşların şaşkın bakışları altında köprüde hünerlerini sergiledi. Tokat merkeze bağlı Emirseyit Beldesinde ikamet eden 5 çocuk babası Hamit Kuş, EYT’nin açıklanması ile birlikte davul zurna tutarak vaadini yerine getirdiğini söyledi. Kuş, 60 yaşına gelmesine rağmen bugüne kadar emekli olmayı beklediğini belirterek, “60 yaşına geldim emekli olamadım. Ben bayrağımı seviyorum. Dünya lideri Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Primden dolayı emekli olamamıştım” dedi.

Köprü üzerinden yaya olarak geçenlere lokum ikram edilmesi ile kutlama programı sona erdi.

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