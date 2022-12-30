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Aydın’da iş yerinde patlama sonrası yangın: Ölü ve yaralılar var

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir dönerci dükkanında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzun Çarşı’da bulunan bir dönerci dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, iş yerinde yükselen alevlere müdahale etti.

Alevler kontrol altına alınırken, yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

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