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GÜNCEL

Bahçenin sonuna kadar kovaladı: Sayaç okumak isteyen personel neye uğradığını şaşırdı!

ELAZIĞ’da elektrik sayacını okumak için bir eve giden personel, bahçede bulunan kazın saldırısı sonucu neye uğradığını şaşırdı. Eve yaklaşamayan personel bir yandan kaçarken, bir yandan da o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Elazığ’da elektrik dağıtım şirketinin personeli, merkeze bağlı Korucu köyüne giderek evlerin elektrik sayaçlarını okumak istedi. Müstakil bir eve yaklaşan personel, hiç beklemediği anda bahçenin dışında kazın saldırısına uğradı.

Adeta evini koruyan kaz, personeli uzun süre kovaladıktan sonra geri döndü. Personel, bir yandan kaçarken bir yandan da o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

O anlar yüzlerde tebessüm oluşturdu.

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