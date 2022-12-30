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Murat Övüç yardım etti, sosyal medyada paylaştı! Sözleri tepki çekti...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekerek fenomen haline gelen Murat Övüç, yaptığı yardımı Instagram hesabından paylaştı. Story kısmında videoyu yayınlayan Övüç’ün o anlarda, ‘’Al bunu markete git kendine bir şeyler al tamam mı? 500 TL’’ dediği görülürken ünlü ismin bu paylaşımı tepkileri de beraberinde getirdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Murat Övüç şimdi de ihtiyaç sahibi insanlara yaptığı yardım ile gündeme geldi. Yaptığı yardımı Instagram'dan paylaşan Murat Övüç tepki çekti. 

Murat Övüç o paylaşımında ihtiyaç sahibi bir aileye kapıdan para verirken, 'Bunu al git markete kendine bir şeyler al, 500 TL' diyor. Kameralar karşısında yaptığı yardımı “500tl” diyerek vurgulamayı da ihmal etmeyen Övünç sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu sözleri tepki çeken sosyal medya fenomeni daha önce de 2020 yılında İzmir depreminin ardından saçlarını boyadığı bir video paylaşmış ve eleştirilmişti. Daha sonra kendisine gelen eleştirilere ‘Şu beyinsiz halktan çok sıkıldım’, ‘cahil halk’ , ‘sizle aynı ülkede nefes almak istemiyorum’ şeklinde cümleler söylediği bir videoyla yanıt vermişti.

Fenomen Murat Övüç, sosyal medyada paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıkmıştı.

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