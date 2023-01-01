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POLİTİKA

Karamollaoğlu 'yatırım denince Tayyip Bey'in aklına üç şey geliyor' dedi yorum yağdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Yatırım denince Tayyip Bey'in aklına üç şey geliyor; beton, demir, asfalt..." sözleri tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada Karamollaoğlu'nu eleştiren yorumlar birbiri ardına geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun TV5'te yayınlana "Gündem Türkiye" programında yaptığı açıklamalar sosyal medyayı salladı.

Karamoallaoğlu, "Yatırım denince Tayyip Bey'in aklına üç şey geliyor; beton, demir, asfalt. Türkiye bunlarla kalkınmaz. Bunun adı israf. 'Efendim köprü yaptık.' Yapmasan ne olurdu ne kaybederdi Türkiye?" dedi.

AK Parti dönemindeki yatırımlar paylaşıldı

Karamollaoğlu'nun tartışılan sözlerinin yer aldığı videonun altına çok sayıda eleştirel yorum geldi. Sosyal medyada ve internet ortamında AK Parti'nin 19 yılda yaptıkları hızlandırılmış yatırımları ve hizmetlerinin yer aldığı video paylaşıldı.

Karamollaoğlu'na tepki yağdı

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