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Yeni yılın ilk günü: EYT’liler şehir meydanına indi! Tabut parçalayıp, göbek atarak kutladılar

EYT mağdurları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından mutlu sonu yeni yılın ilk gününde göbek atarak kutladı. EYT eylemlerinin sembolü olan tabutu ise parçaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT açıklamasının ardından, EYT’lilerin bayram havası sürüyor. 2023 yılının ilk gününde Düzce’de Belediye Meydanı'nda toplanan Bolu, Düzce, Sakarya EYT Mağdurları Derneği üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT ile ilgili açıklamasının ardından bayram havası yaşıyor.

Dernek Başkanı Mehmet Ali Çelik, toplandıkları meydanda açıklama yaptı, kanundan kimlerin faydalanacağını anlattı. Ardından çalınan oyun havalarıyla mağduriyetleri giderilen EYT’liler göbek atıp horon oynayarak kararı kutladı.

Programın sonunda konuşan Çelik, “Bu kanun çıkmadan önce bu kanunun neden çıkartmıyorsunuz? Ülke bütçesi bunu nasıl kaldıracak? diyenlere inat oynadık. Bu karar hepimize hayırlı olsun” dedi.

Meydanda toplanan EYT’liler Mehmet Ali Çelik’in konuşmasının ardından eylemlerde kullandıkları tabutu parçaladı.

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