Korkunç kaza! Motosiklet ikiye bölündü, araç takla attı acı haber geldi
SAKARYA’nın Erenler ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Feci kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.Abone ol
Erenler ilçesinde sürücülerinin ismi henüz belli olmayan hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet ikiye bölünürken hafifi ticari araç yaklaşık 200 metre sürüklenerek takla attı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden şahsın yakınları ise bölgeye gelerek sinir krizleri geçirdi. Savcı incelemesinin ardından şahsın cenazesi hastane morguna götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.