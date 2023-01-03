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Eski sevgilisi yüzünden ağabeyini ekmek bıçağıyla öldürdü

Eski sevgilisi yüzünden ağabeyini ekmek bıçağıyla öldürdü

Aydın Didim'de yılbaşı gecesi meydana gelen olayda, ADÜ Didim Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Gülçin Uçan (21), kendisini yılbaşı gecesi ziyarete gelen ağabeyi Onur Uçan'la (29), eski erkek arkadaşı meselesi yüzünden tartıştı.

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Aydın'da, meslek yüksekokulu öğrencisi 21 yaşındaki Gülçin Uçan, yılbaşı gecesi ziyarete gelen ağabeyi 29 yaşındaki Onur Uçan'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Genç kızın ifadesinde, "Abimle eski erkek arkadaşım yüzünden tartıştım ve çok sinirlendim. Benim onunla görüşmemi istemiyordu. Onun için kavga etmeye başladık. Sinirlerime hakim olamadım ve kendimi de korumak amaçlı bıçak aldım. Maksadım onu öldürmek değildi. Kendimi korumak istedim, pişmanım" dediği öğrenildi

"Ekmek bıçağını ağabeyinin göğsüne sapladı"

Hayatını kaybeden Onur Uçan 29 yaşındaydı.İkili bir süre sonra kavga etmeye başlayınca üniversite öğrencisi genç kız, annesi ve yengesinin gözleri önünde mutfaktan aldığı ekmek bıçağını ağabeyinin göğsüne sapladı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Onur Uçan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağabeyinin öldüğünü öğrenen Gülçin Uçan ise sinir krizi geçirdi. Ağabey katili genç kız, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Genç kızın ifadesinde, "Abimle eski erkek arkadaşım yüzünden tartıştım ve çok sinirlendim. Benim onunla görüşmemi istemiyordu.

"Maksadım onu öldürmek değildi"

Onun için kavga etmeye başladık. Sinirlerime hakim olamadım ve kendimi de korumak amaçlı bıçak aldım. Maksadım onu öldürmek değildi. Kendimi korumak istedim, pişmanım" dediği öğrenildi.

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