Optimar'ın son anketi bomba! Aradaki fark büyük açıldı iki lidere büyük şok

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma Şirketi'nin 27 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında 2001 kişi ile yaptığı araştırma sonuçlarını okuyucuları ile paylaştı. Ankette EYT ve bugün seçim olsa kime oy verirsiniz diye soruldu. Sonuçlar bir hayli ilginç...

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Sevi, Optimar Araştırma Şirketi'nin son anketini paylaştı. "Siyasi yasak kararı Ekrem İmamoğlu’nun oylarını artırmış mı? Kılıçdaroğlu’nun ‘Rifkin’li gösterisi ne getirmiş, Erdoğan’ın ve AK Parti’nin oy oranı ne olmuş?" sorularına yanıt veren Selvi şunları kaydetti:

EYT etkisi

EYT’yle ilgili sıcağı sıcağına ilk ölçüm olması açısından öncelikle EYT’yle ilgili veriyi paylaşmak istiyorum. “EYT kapsamında emekli olacak mısınız?” sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 27 olurken hayır diyenler yüzde 73 çıkmış.

“Çevrenizde EYT’den yararlanacak kişiler var mı?” sorusuna evet diyenlerin oranı ise yüzde 55.4 olurken hayır diyenler yüzde 44.6’da kalmış. Bu da EYT’nin küçük bir kesimi değil, büyük bir tabanı ilgilendirdiğini gösteriyor.

Erdoğan yüzde 42’yi aştı

6’lı Masa cumhurbaşkanı adayı belirlemek için tartışmaya devam etsin, Cumhurbaşkanı Erdoğan arayı açıyor. Erdoğan, 2022 yılını yüzde 42’nin üstünde bitirmeyi başardı.

Optimar’ın “Bugün bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi isme verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 42.1’i Erdoğan yanıtını vermiş. İlk kez ikinci sıraya yükselen Kılıçdaroğlu’na destek ise yüzde 10.5 çıkıyor.

Kılıçdaroğlu’nu yüzde 8.4’le Mansur Yavaş takip ederken, Selahattin Demirtaş yüzde 5.1’le dördüncü sırada yer alıyor. Siyasi yasak kararına ve Saraçhane mitingine rağmen Ekrem İmamoğlu’na destek yüzde 4.8’de kalıyor. Meral Akşener ise yüzde 4.6’yla altıncı sırada yer alıyor.

Erdoğan’a desteğin yüzde 42’yi aştığı bir ortamda muhalefetin 5 adayının toplamı ise yüzde 33.4’te kalıyor. Erdoğan, muhalefetin 5 adayının toplamına 8.7 puan fark atıyor.

Saraçhane ters tepmiş

Siyasi yasak kararını Saraçhane şovuna dönüştüren Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener’e destek ise ilginç bir şekilde aralık ayında gerilemiş. Ekrem İmamoğlu’na destek kasım ayında yüzde 9’ken, aralık ayında yüzde 4.8’e gerilemiş. İmamoğlu bu sonuçla kasım ayında dördüncü sıradan aralık ayında bir basamak geriye düşmüş. Akşener’e destek ise kasım ayında yüzde 6’yken aralık ayında 5.6 olmuş. Akşener’in sıralamadaki yeri değişmemiş.

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı minderin dışına itmek için uğraşıyor ama bir rakibi daha çıktı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da denkleme girmiş. Sıralama şöyle devam ediyor.

Abdullah Gül yüzde 3.5

Devlet Bahçeli yüzde 3.1

Binali Yıldırım yüzde 2.4

Muharrem İnce yüzde 2.2

Fatih Erbakan yüzde 2.2

Lütfü Savaş yüzde 1.2

Ahmet Davutoğlu’na destek yüzde 1 çıkarken Ali Babacan da aynı oranla onu takip ediyor.

Ak Parti yüzde 40’ın üzerinde

AK Parti’nin haziran ayından bu yana yakaladığı yükselişi sürdürdüğü ortaya çıktı. Haziranda yüzde 36.6 oy oranında olan AK Parti, yüzde 4.5’lik artış sağlayarak aralık ayında yüzde 41.1’e ulaştı. AK Parti böylece 2022 yılını yüzde 40’ın üzerinde tamamladı. Erdoğan kendisiyle birlikte partisinin de oylarını yükseltmeyi başardı.

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