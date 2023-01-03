Selahattin Demirtaş altılı masaya akıl verdi: Bunu yapmamaları trajedi olur

Çok sayıda terör suçlarından hapiste yatan Selahattin Demirtaş, altılı masaya çağrıda bulunarak "10 maddelik tek sayfalık bir demokrasi manifestosuyla ortak bir adayda birleşebilir mi? Bunu yapmamaları trajedi olur" dedi.

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Altılı masada aday krizi sürüyor. Kılıçdaroğlu aday olmak isterken Akşener'in gönlünden Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu geçiyor.

Her iki liderin ve kurmaylarının basın üzerinden birbirlerine ince mesajlar vermesi dikkat çekiyor.

Aday belirsizliğinin sürdüğü ortamda Cumhur İttifakı'nın "altılı masanın gizli ortağı" olmakla nitelediği HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefete ortak adayda birleşin çağrısı yaptı.

"Fırsatı kaçırmayalım" demişti

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, önceki açıklamasında da "İçinde bulunduğumuz kritik döneme yetki veya koltuk paylaşımı olarak bakmak, tarihi fırsatı heba etmektir." demişti.

"Bunu yapmamaları hazin olur"

t24'deki yazısında Demirtaş, şu ifadelere ver verdi:

Seçime 27 parti giriyor. Bunların beşi iktidar blokundan, 22'si muhalefetten. Muhalefetteki 22 partinin hepsi olmasa bile çoğu, örneğin 10 maddelik tek sayfalık bir demokrasi manifestosuyla ortak bir adayda birleşebilir mi? Bunu yapmamaları trajedi olur.

İttifaklar kendi içlerinde en çok milletvekili çıkacak ortak listeler hazırlayabilirler mi? Bunu yapmamaları hazin olur.

"Zafer için mucizeye ihtiyacımız yok"

Yüzlerce, binlerce sayfalık seçim bildirgelerini kimse okumayacak (bunlar gereksizdir demiyorum), saatlerce süren nutukları kimse dinlemeyecek (bunlar kesinlikle gereksizdir) ama halkın gözü kulağı kesinlikle muhalefette olacak.

Seçimde neyin oylanacağını son derece sade spotlarla halka hatırlatmak, sokağı ve meydanları her an sıcak ve diri tutmak, birlikte hareket etmek ve sandığı korumak muhalefete kesinlikle kazandıracak.

İktidar ne yaparsa yapsın, hangi hilelere başvurursa vursun halk kararını vermiş durumdadır. Muhalefete düşense halkın bu kararını birliktelik ve kararlılıkla değişim gücüne dönüştürmektir. Bunu başaramayan muhalefet, tarihi bir vebal altında kalır. Değişim isteyen, neredeyse yüzde yetmişe varan seçmen gücünü zafere dönüştürmek için mucizeye ihtiyaç yok. Aksine, muhalefetin kaybetmesi mucize olur."