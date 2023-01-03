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Eda Taşpınar'ın tepki çeken paylaşımına soruşturma

Eda Taşpınar'ın tepki çeken paylaşımına soruşturma

Tasarımcı Eda Taşpınar’ın bir camide verdiği skandal pozlar tepki çekti. Taşpınar, gelen eleştiriler sonrası Instagram hesabından fotoğrafları kaldırdı.  Taşpınar'ın paylaşımına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.

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Eda Taşpınar'ın sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada tepki gösterildi

Taşpınar'ın pozlarına tepki yağmış ve dini değerlerle alay etmekle eleştirilen tasarımcıya ceza verilmesi çağrısı yapılmıştı.

Yorumlarda "Bu alenen İslam'a ve Müslümanlara karşı hakarettir, küfürdür. Eda Taşpınar gibi birinin, cami ya da mescit içinde böylesine iğrenç poz verilemeyeceğini bilmemesine imkân ihtimal yok. Biz sadece buradan tepki gösterebiliyoruz, gereğini yapmak ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'a düşer." yorumları yapıldı.

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