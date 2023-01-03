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2022'de yüzde yüz zamlanmıştı! 2023'te mutfak tüpüne bir zam daha

2022'de yüzde yüz zamlanmıştı! 2023'te mutfak tüpüne bir zam daha

Yeni yılın gelmesiyle birlikte yapılan zamlarda açıklandı. Mutfak tüpü fiyatları 150 liradan 350 liraya kadar yükselerek en yüksek zam oranına ulaştı.

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Yeni yıl ile birlikte birçok temel ihtiyaç maddesine zamlar gelmeye devam ediyor. Mutfak tüpü fiyatları, yapılan zamların ardından 150 TL'den 350 TL'ye yükselerek rekor kırdı.

Cumhuriyet'in haberine göre, 2023'te 12 kilogramlık yeni tüp fiyatları şöyle:

Tüp fiyatları

Aygaz maksi tombul 345 TL

Aygaz maksi uzun 345 TL

Aygaz mini ocak 120 TL

Maksi 12 kg karavan tüpü 320 TL

Mini tekne tüpü 50 TL

Gri ev tüpü 12 kg 340 TL

Gri küçük tüp 2 kg 98 TL

Ticari tüp 24 kg 690 TL

Sanayi tüpü 45 kg bin 540 TL

Forklift tüpü 16 kg 460 TL

Forklift tüpü 24 kg 750 TL

İPRAGAZ tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü 65 TL

12 kg ev tüpü 320 TL

24 kg ticari tüp 612 TL

45 kg sanayi tüpü bin 235 TL

45 kg propan tüpü bin 300 TL

MİLANGAZ tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü 85,50 TL

12 kg ev tüpü 330 TL

24 kg ticari tüp 620 TL

45 kg sanayi tüpü 920 TL

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