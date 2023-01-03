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Aralık ayı enflasyonu açıklandı! Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu! İşte o rakamlar..

Aralık ayı enflasyonu açıklandı! Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu! İşte o rakamlar..

Milyonlarca memur ve emeklinin Ocak ayı maaş zammını belirleyecek olan 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK Aralık ayı enflasyonunu aylık yüzde 1.18 ve yıllık yüzde 64.27 olarak gerçekleştiğini duyurdu. TÜİK rakamları beklenti anketlerinin çok altında kaldı. Böylece memur ve emeklilerin alacağı maaş zammı da kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.25, memur ve memur emeklileri ise yüzde 16.25 zam alacak.

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Tüm gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Aralık 2022 enflasyon rakamlarına çevrilmişti. TÜİK, 2022 Aralık ayında aylık enflasyonun yüzde 1.18, yıllık enflasyonun ise yüzde 64.27 olduğunu duyurdu. Piyasa beklenti anketleri, enflasyonu aylık yüzde  2.61, yıllık ise yüzde 66,59 bekliyordu. Böylece Aralık 2022 enflasyon rakamları memur ve emeklilerin maaşlarına gelecek zammı kesinleştirdi. Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15.25, olarak gerçekleşti. Böylece emekli ve memur maaşlarına yüzde 8'in üzerinde bir zam kesinleşti. 

Memur ve emekli yılda 2 kez zam alıyor

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yılda iki kez 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Aralık 2022 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15.25, olarak gerçekleşti. 

Memur ve emekli maaşlarına zam belli oldu

Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,25 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,25 zam alacak.

Aralık Ayı enflasyon beklenti anketleri ne diyordu?

AA Finans'ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyonu beklenti anketine göre, aralık ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61, buna göre de yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 66,59 olarak açıklanmıştı.
Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde aralıkta aylık yüzde 2,7 artması yıllık olarak ise baz etkisiyle yüzde 84,39'dan yüzde 66,8'e düşmesi bekleniyordu.

Refah payı beklentisi yüksek

TÜİK tarafından bugün açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazandı. Ancak bu rakamlara hükümet tarafından refah payı da eklenmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız" demişti.

ENAG Aralık ayı enflasyon rakamları...

ENAG, aylık enflasyonun yüzde 5,18; yıllık enflasyonun ise yüzde 137,55 olduğunu bildirdi. ENAG açıklamasında "ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %5.18 arttı. E-TÜFE’nin 2022 yılındaki artışı %137.55 olarak gerçekleşti. Son 6 aylık enflasyon oranı ise %38.57 oldu" ifadelerine yer verildi. Yıllık enflasyon, kasım ayında yüzde 170,70 olmuştu. ENAG E-TÜFE'si ekim ayında yüzde 185'i gördükten sonra baz etkisiyle gerilemeye başlamıştı.

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