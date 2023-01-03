Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna zamlı memur ve emekli maaşları...

Memurlar, yılın ikinci yarısına ilişkin olarak toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik zam ve enflasyon farkı almışlardı. Şimdi Aralık'ta 8,4 enflasyon farkı ve 2023 yılı için yüzde 8 zam olmak üzere toplam 16,4 zam alacak.