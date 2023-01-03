Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna zamlı memur ve emekli maaşları...
ARALIK ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in enflasyon rakamları beklentilerin çok altında kalırken, tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak zam oranı da netleşti. Memur ve emeklilerin maaşlarına ilave bir refah payının da eklenmesi bekleniyor.
TÜİK Aralık 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK, enflasyonun aralıkta TÜFE'de yüzde 1,18 arttığını, 2022'nin tamamında yüzde 64,27 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Son 6 aylık enflasyon yüzde 15,25 oldu. Enflasyon verisinin açıklanmasıyla, memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. İşte memur ve emeklilerin alacağı zamlı maaşların kuruşu kuruşuna hesaplaması...
Normalde SSK ve Bağkur emekli aylıkları 2022 yılının Temmuz – Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emekli olanların aylıklarına ise 2022’nin Temmuz ayında yapılan yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkı + 2023 yılı ilk yarısına ait yüzde 8 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacak.
Memurlar, yılın ikinci yarısına ilişkin olarak toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik zam ve enflasyon farkı almışlardı. Şimdi Aralık'ta 8,4 enflasyon farkı ve 2023 yılı için yüzde 8 zam olmak üzere toplam 16,4 zam alacak.
Emekliler de 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak. TÜİK'in açıklamasına göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15,4 odu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,25 zam alacak.