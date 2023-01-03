Ocak ve şubat ayında ekmeğe zam gelecek mi? En yetkili isim noktayı koydu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ocak ve şubatta, ekmeğe zam geleceği iddiasını yalanladı.

Abone ol

Halil İbrahim Balcı, yeni yıl ile birlikte ekmeğin 8-10 lira bandına yükseleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Ocak ve şubatta zam düşünülmüyor, daha sonraki aylarda da fiyatı muhafaza etmek için çaba göstereceğiz” dedi.

Balcı, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kasım'dan itibaren birçok ilde 200 gram ekmek 5 liraya satılıyor. Yani bir kilo ekmek 25 lira. Çalışanlara yapılan ücret farkını ekmeğe yansıtmamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ocak-şubat aylarında zam düşünülmüyor. Ekmeğin kilogramı yine 25 liradan devam edecek diye düşünüyorum. Daha sonraki aylarda fiyatı muhafaza etmek istiyoruz, tabii daha sonra ülke şartlarına göre ne gerekiyorsa o yapılacaktır. Ekmek konusunda geçmiş yıllarda nasıl gerekli hassasiyet gösterildiyse, aynı özeni göstereceğiz."