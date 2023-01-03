Bakan yardımcısı açıkça uyardı Büyükşehirleri ciddi kriz bekliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "İçme suyu barajları kritik seviyenin altında seyrediyor. Ocak ayında yağmur yağmazsa barajların dolması için elimizde sadece Şubat ayı kalıyor" dedi.

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Küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle dünya genelinde kuraklık yaşanıyor. Bu durum bütün canlıların geleceği için büyük tehlike. Uzmanlar sık sık bu konuda uyarılar yapıp dünyanın ortak bir şekilde tedbirler alması gerektiğini söylüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar da önemli ikazlarda bulundu.

Barajlar kritik seviyede

Türkiye genelindeki barajlarda giderek düşen su seviyesinin risk oluşturmaya başladığına dikkat çeken Birpınar, hava olaylarının garipleştiğini belirterek, "Türkiye genelinde yağış yok. Sıcaklıklar normalin çok üstünde. Böyle devam etmesi hâlinde metropollerde büyük su krizi olur. İçme suyu barajları kritik seviyenin altında seyrediyor. Bu ay yağmur yağmazsa barajların dolması için elimizde sadece şubat kalıyor" dedi.

Kıtlık, sosyal olayları etkiler

Kuraklığın gıda kıtlığına yol açabileceğini vurgulayan Birpınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gıda kıtlığı da başka sosyal olayları tetikler. Özellikle iklim değişikliği dolayısıyla doğudan batıya, güneyden de kuzeye iklim göçlerini ortaya çıkaracaktır. Problem ortak, çözüm de ortak bulunmalı. Birleşmiş Milletlere (BM) çok iş düşüyor."