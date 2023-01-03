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Uzmanlar uyardı: Donan sayaç veya tesisata ateş tutmayın!

Uzmanlar uyardı: Donan sayaç veya tesisata ateş tutmayın!

Kış mevsiminin en sert geçtiği şehirlerden biri olan Erzincan’da geceleri eksi 10 civarlarında seyreden sıcaklılar günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken özellikle şebeke suları için don tehlikesi arz ediyor.

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Uzmanlar da donan sayaç veya tesisata ateş tutulmaması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

"Donan sayaç veya tesisata ateş tutmayın”
Çok soğuk gecelerde tesisatın donmaması için alınan küçük tedbirlerin bu tür sıkıntıları engelleyebileceğini belirten yetkililer, su boru ve sayaçlarının donmaması için borularda durağan suyun kalmaması gerektiği ve bunun için musluğun bir miktar açık bırakılması tavsiyesinde bulundu. Bu şekilde suyun sürekli hareket halinde olacağı için donmayacağına dikkat çekilerek, yaygın olarak yapılan yanlışlara da değinildi.

Uzmanlar, donan sayaç ve tesisata ateş tutulmaması veya sıcak su dökülmemesi gerektiği ifade ederek bunun yapılması halinde tesisatın zarar görebileceği, sayacın yün gibi elyaf türü yalıtım malzemeleriyle kaplanarak ta korunabileceği belirtti.

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