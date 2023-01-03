2023'te ne kadar emekli maaşı alacağım işte en kolay hesaplama yöntemi

Milyonlarca memur ve emekli için 2023 yılı zammı netleşti. Ocak ayı maaş zammını belirleyecek olan 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK Aralık ayı enflasyonunu aylık yüzde 1.18 ve yıllık yüzde 64.27 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Böylece memur ve emeklilerin alacağı maaş zammı da kesinleşti. Peki kim ne kadar zam alacak? İşte en kolay maaş hesaplama yöntemi...

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Milyonlarca memur ve emeklinin nefesini tutarak beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK Aralık ayı enflasyonunu aylık yüzde 1.18 ve yıllık yüzde 64.27 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Emekli maaşı hesaplama ekranı, 2023 ocak zammı ile beraber yeniden gündeme geldi. Emekli maaşı alan vatandaşların maaşlarına yılda iki defa zam yapılıyor. Bu zam oranı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Peki, ne kadar emekli maaşı alırım? İşte 2023 ocak zammı ile SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşlara sunduğu emeklilik yaşı ve maaş hesaplama robotu sayesinde emekli aylığınızı öğrenebiliyorsunuz.

Ne kadar emekli maaşı alabilirim?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok kritere göre hespalanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşlara sunduğu emeklilik yaşı ve maaş hesaplama robotu sayesinde emekli aylığınızı öğrenebiliyorsunuz. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştır." denildi.

SGK HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. KİMLİK NUMARANIZ İLE SORGULAMA YAPABİLİRSİNİZ

SGK emekli maaşı sorgulama işlemleri:

https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ bağlantısına giderek giriş yaptıktan sonra TC Kimlik Numarası bilginizi girin. SSK Sicil Numarası bilginizi, baba adınızı, nüfusa Kayıtlı olduğunuz ili ve doğum tarihinizi girin. Ardından sorgulama butonuna tıklayarak sonuçlara ulaşabilirsiniz. Prim günü sayısı 3600'den az olan vatandaşların emekli aylık bilgisi görünmeyecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ne zaman emekli olurum robotunu kullanarak tablo ile net bir şekilde emekli olacağınız yaşı kolayca öğrenebilirsiniz.

Cinsiyetiniz, doğum tarihiniz ve hizmete başlama tarihinizle ilgili alanlarını doldurun.

Maluliyetiniz var mı, erken yaşlanma var mı? kısımlarını evet ya da hayır olarak seçin. SSK prim ödeme gün sayınız, diğer sandıklara ait gün sayınız, askerlik/sanatçı gün sayınız fiili gün sayınız, yurt dışı gün sayınız, 3600 günün doldurulduğu tarih, gerekli bilgileri girip GÖNDER tuşuna bastıktan sonra karşınıza net bir tablo çıkacaktır.

4B emekli maaşı hesaplama

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B Emekli Maaşı Hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.