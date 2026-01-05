Meteoroloji ve AKOM uyardı! İstanbul ve çok sayıda ilimize kar şiddetli geliyor!

Meteoroloji yeni haftada hava koşullarının sertleşeceğini ve sıcaklıkların hızla düşeceğini açıkladı. Birçok bölgede kar yağışı bekleniyor. AKOM da İstanbul’da kar yağışının yeniden görüleceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji ve AKOM’un verdiği verilere göre cuma günü karla karışık yağmur önümüzdeki pazartesi günü kar ve karla karışık yağmur görülecek. Öte yandan cuma gününe yurdun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor.

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu tahmininde cuma günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

AKOM'un açıklamasında, çarşamba gününe kadar hafif yerel yağışlar dışında ciddi bir hava olayı beklenmediği, sıcaklıkların 15-17°C aralığında seyredeceği; perşembe günü itibarıyla sıcaklıkların 8-10°C birden düşerek kış değerlerine gerileyeceği ve kuvvetli fırtınayla birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörüsüne yer verildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 17

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2