Meteoroloji ve AKOM uyardı! İstanbul ve çok sayıda ilimize kar şiddetli geliyor!

Meteoroloji yeni haftada hava koşullarının sertleşeceğini ve sıcaklıkların hızla düşeceğini açıkladı. Birçok bölgede kar yağışı bekleniyor. AKOM da İstanbul’da kar yağışının yeniden görüleceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji ve AKOM’un verdiği verilere göre cuma günü karla karışık yağmur önümüzdeki pazartesi günü kar ve karla karışık yağmur görülecek. Öte yandan cuma gününe yurdun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor.

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu tahmininde cuma günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

AKOM'un açıklamasında, çarşamba gününe kadar hafif yerel yağışlar dışında ciddi bir hava olayı beklenmediği, sıcaklıkların 15-17°C aralığında seyredeceği; perşembe günü itibarıyla sıcaklıkların 8-10°C birden düşerek kış değerlerine gerileyeceği ve kuvvetli fırtınayla birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörüsüne yer verildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 17

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2

Galatasaray - Trabzonspor / Canlı anlatım
Özgür Özel’in Maduro çıkışı tartışma yarattı: Muhalefet mi, Batı’ya mesaj mı?
691 bin TL'ydi, 75 bin TL'ye geriledi! Kontenjan boş kaldı ücret yüzde 90 düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan makale yazdı: Savunmada yerlilik yüzde 80'e ulaştı
Şara'ya suikast iddiası: Suriye'den son dakika açıklaması!
İstanbul’da mesai sonrası trafik yoğunluğu yüzde 71’e çıktı
Gustavo Petro'dan Donald Trump'a: İstemediğim silahları tekrar kullanacağım
Davutoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan skandal paylaşıma sert tepki
Rusya Devlet Başkanı Putin'den talimat
İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 388'e yükseldi
Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Rusya'dan vatandaşlarına "Venezuela" uyarısı
