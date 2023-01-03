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Bakan Nebati'den son dakika enflasyon açıklaması: "Düşüş trendine girdik"

Bakan Nebati'den son dakika enflasyon açıklaması: "Düşüş trendine girdik"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, kasımdan itibaren enflasyonun belirgin bir düşüş trendine girdiğini belirterek yılın Orta Vadeli Program hedefinin altında bir noktada kapatıldığını kaydetti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati, aralık ayında aylık bazda yüzde 1,18 seviyesinde gerçekleşen tüketici enflasyonu ile yıllık TÜFE enflasyonun 20.12 puan düşerek yüzde 64,27’ye gerilediğini belirtti.

Nebati, Twitter adresinden yaptığı açıklamada kasımdan itibaren enflasyonun belirgin bir düşüş trendine girdiğini belirterek yılın Orta Vadeli Program hedefimizin altında bir noktada kapatıldığını kaydetti.

Bakan Nebati'nin konuşmasından satır başları şöyle:

* Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,18 seviyesinde gerçekleşen tüketici enflasyonu ile yıllık TÜFE enflasyonu 20,12 puan düşerek yüzde 64,27’ye gerilemiştir.

* Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılını Orta Vadeli Program hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz.

* Aynı dönemde, yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde -0,24 oranında gerçekleştiğini ve yıllık Yİ-ÜFE’nin 38,30 puan azalarak yüzde 97,72’ye gerilediğini görüyoruz.

Türkiye ekonomi modeli vurgusu
* Tüm dünyada zorlu koşullara sahne olan 2022 yılını, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimiz (TEM) sayesinde başarıyla geride bıraktık.

* Fiyat artışlarına yönelik aldığımız önlemler ve ücretlerde yapılan iyileştirmelerle, vatandaşlarımızın alım güçlerini koruduk. TEM çerçevesinde enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedeceklerdir.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlarken, enflasyona karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizde, işsizliğe ve küçülmeye yol açmayan politikaları uygulamaya devam edeceğiz.

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