MHP lideri Bahçeli'den muhalefete gözdağı! Erken de olsa biz seçime hazırız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli erken seçim iddialarına ilişkin "Genel seçimler ister zamanında yapılsın isterse erkene alınsın. Biz iki seçeneğe de varız ve hazırız" ifadelerini kullandı.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında flaş açıklamalar yaptı. EYT'nin de kesin çözüme varacağını bir kez daha belirten Bahçeli, erken seçim hakkında konuştu. Muhalefete gözdağı veren MHP lideri genel seçimler ister zamanında yapılsın isterse erkene alınsın. Biz iki seçeneğe de varız ve hazırız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları...

Milli mücadelenin her safhasında vatanına ve milletine hizmetleri geçen dava arkadaşları kahramanlar kuşağıdır. Cumhuriyetin ilan gününe gelesiye kadar dağ gibi engeller aşılmış, saldırılar defedilmiş, en çetin tuzaklar bozulmuştur. Çok bedel ödedik, çok çile çektik, çok badireden geçtik ancak milletimiz istikbal sevdasıyla Türk düşmanlarının nefes borusunu kesmeyi bildik.

Genel seçimler ister zamanında yapılsın isterse erkene alınsın. Biz iki seçeneğe de varız ve hazırız. Muhalefet cenahının karmaşa içinde olmasından dolayı iradesizliği saklanamayacak boyuttadır.

Vicdanını aldırmış teslimiyetçiler vatanı nereden bilecekler? Türkiye Cumhuriyeti esarete kapalı ve karşı duran milli asaletin, bu asalete sırtını yaslayan şehitlerimizin fazilet nişanesidir. Bu taç milli ömürlerin ilelebet taşıyacağı varoluş tacıdır. Geride kalan 2022 lider ülke Türkiye'nin hazırlık evresi, 2023 ise devreye girme senesidir. Lider ülke Türkiye yükseliş, kuvvet, zenginleşme, büyüme, kalkınma, zirveye tırmanmadır. Lider ülke Türkiye hatırı sayılan, ne diyeceği merak uyandıran, her meseleye doğrudan müdahil olabilen, tarihin istikametini çizebilen bir devlet hikmetinin ortaya çıkmasıdır.

"İnsanlık huzura susamıştır"

Mazlumların göz pınarlarından akan yaşlar bir nehir haline dönüşmüştür. Dünya genelinde kavga ve kutuplaşma dinamikleri daha da sertleşmiştir. Azgınlaşan ekonomik operasyonlar 2022 yılını kundaklamış ve kararmıştır. İnsanlık huzura susamıştır. İnsanlık daha adaletli, daha refah dolu bir hayata yine uzak kalmıştır. Eşitsizlik ve adaletsizlikteki genişlemeler dünyayı abluka altına almıştır. Türkiye her alanda öne çıkmış, iradesini göstermiştir. Ülkemiz bilhassa diplomaside altın bir yıl yaşamıştır. Türkiye ekonomisi dünya çapında en çok büyüme kaydeden birkaç ülkeden biri olmayı başarmıştır.

"EYT sorunu TBMM'de köklü çözüme kavuşacak"

Terörle mücadelede takdire şayan sonuçlar alınmıştır. Memnuniyetle belirtmek isterim ki kronikleşen sorunlara neşter vurulmuştur. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız için adım atılmış, EYT sorunu TBMM'de köklü çözüme kavuşacak, bu mesele gündemden tamamen çıkmış olacaktır. MHP ve Cumhur İttifakı gereğini gecikmeksizin yapacaktır.

Asgari ücretin neredeyse yüzde yüz zamla 8 bin 500 liraya çıkarılması, sosyal konut desteği, işçilerimizin ücretlerinde enflasyon etkisiz artışlar 2023'ün çok daha güzel olacağının habercisi niteliğindedir. Evlerde ve sanayide kullanılan doğal gaz fiyatlarında indirime gidilmesi, bize göre 2023'ün bereketi, Allah'ın bir lütfudur. Ülkemiz 2023'e pek çok müjdeyle girmiştir.

"Hiç kimse sabrımızı yanlışa yorumlamasın"

Verdiğimiz sözler, paylaştığımız vaatler yerine getirilmektedir. Şeytanın bacağı kırılacak, Türkiye prangalarından bütünüyle kurtulacaktır. 2023 yılı Türkiye Yüzyılı'nın miladı olacaktır. Yapacağız, başaracağız, kazanacağız, üreteceğiz, geliştireceğiz, cumhuriyetin yeni yüzyılına lider ülke Türkiye'nin şeref madalyasını asacağız. Hiç kimse sabrımızı yanlışa yorumlamasın. Kötü niyetlerini bildiğimiz, kötürüm ilişki ağlarını tanıdığımız ve takip ettiğimiz odakların bizimle aşık atması, cumhuriyetin yeni yüzyılını tartışmaya açma sinsilikleri sonuç vermeyecektir. Bizim el sürülmemiş hayallerimiz vardır. Ağızlarını tetik, dillerini tüfek yaparak nefret kusan hayasızlara 2023'ün hedeflerini kirlettirmeyeceğiz. Üç Hilal'i de yargılatmayacağız. Kepazeleri asla affetmeyeceğiz. Siyah örtüye bürünüp yüksekten konuşanlara, herkes bilsin ki eyvallahımız olmaz, bunlarla da hiç işimiz olmaz. MHP anlayana az, anlamayana da çok gelir. Daldan dala atlayarak her fırsatı ganimete çevirmenin hesabını yapanlara diyorum ki asidi kaçmış gazoz gibisiniz, hiç de tat vermiyorsunuz.

Doğrudan şaşmayız, hizmet seferberliğinden asla vazgeçmeyiz. Üzerimize gelen beladan herkes bilsin ki kaçmadık, kaçmayız. Ayağımıza basan olursa, buna da tahammül etmeyiz, asla etmeyeceğiz.

Seçimler öne mi alınacak?

Türkiye'nin 100. yıl dönümünde hem 13. cumhurbaşkanı hem de 28. dönem TBMM belirlenecektir. Genel seçimler ister zamanında yapılsın isterse erkene alınsın. Biz iki seçeneğe de varız ve hazırız. Muhalefet cenahının karmaşa içinde olmasından dolayı iradesizliği saklanamayacak boyuttadır. Zillet İttifakı demokrasinin istismarını devamlı surette yapsa da hazım konusunda ciddi rahatsızlığı vardır. Bu ittifakın Türk milletine sadakati yoktur. Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adayını neden merak ediyorsunuz' diyerek kaçak güreştiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu nasıl bir ifade sakatlığıdır. Gizlenen nedir? Rahatsızlık duyulan nelerdir? Sayın Kılıçdaroğlu bir kez daha söylüyorum; Adaysan çık açıkla, değilsen adayınızı açıkla. Zillet ittifakı fırtına koparsa bizde yaprak bile kımıldamaz. Anlaşılan Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması 6'lı masada deprem yaratmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun çoklu aday değerlendirmesi mutabakat aciziyetinin beyanıdır.

Geleceğin koordinatlarını Cumhur İttifakı çizecektir, bu yeni yönetim sisteminin birinci 5 yılı başarıyla geçmiştir. Onca zorluğa rağmen Türkiye her alanda yıldız gibi parlamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ikinci 5 yılına çok güçlü girmelidir. Sosyal ve ekonomik sorunların hepsi bitecektir. İşsizliği yeneceğiz, her insanımızın elinden tutacağız. Bunların hepsini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin imkanlarıyla yapacağız.