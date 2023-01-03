Tanju Özcan, kuzenini Bolu Belediye Başkan Yardımcısı yaptı! Şoförünü de Genel Müdür yapmıştı

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan daha önce makam şoförünü beledi şirketine genel müdür olarak atamıştı. Aynı Tanju Özcan şimdi de dayısının oğlunu Belediye Başkan Yardımcısı yaptı. Özcan yaptığı atamayı, "Tarafımdan başarı ödüllendirilir, o göreve getirilmesinde dayımın oğlu olmasının bir alakası yok" diye savundu.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Destek Hizmetleri Müdürü olan dayısının oğlu Sedat Gülener, belediye başkan yardımcısı olarak atandı. Başkan Özcan, dayısının oğlunu göreve getirmesiyle ilgili, "Toplu taşımanın başındaydı. Yıllarca bunu başarıyla yürütmüştü. Benim dönemimde de Destek Hizmetleri Müdürü oldu. Tarafımdan başarı ödüllendirilir. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok” dedi.

İYİ Partili isim istifa edince...

Bolu Belediyesi'nde 2021 yılının Mayıs ayından beri görev yapan İyi Partili Belediye Meclis üyesi Ahmet Yılmaz, belediye başkan yardımcılığı görevinden iş yoğunluğunu gerekçe göstererek istifa etti. Ahmet Yılmaz'ın yerine, Tanju Özcan tarafından 2021 Haziran ayından bu yana Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevini yürüten dayısının oğlu Sedat Gülener, Bolu Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Sosyal medya hesabından duyurdu

Sedat Gülener sosyal medya hesabından yeni göreviyle ilgili olarak, “Türkiye’nin en başarılı başkanının yardımcısı olarak atamam gerçekleşmiştir. Beni bu göreve layık gören çok kıymetli Başkanım Sayın Tanju Özcan’a teşekkürlerimi sunarım. Her şey Bolu için” diye yazarak, Özcan ile birlikte olan fotoğrafını paylaştı.

Dayımın oğlu olmasının bir alakası yok

Başkan Tanju Özcan, kuzeni olan Gülener'in başkan yardımcısı olmasıyla ilgili olarak, "Sedat Gülener, benim dayımın oğlu. Bu doğru bunu bütün Bolu biliyor. Sedat Gülener, benden önce AK Parti döneminde Bolu Belediyesi'nde çalışıyordu. Kendisine önemli görevler verilmişti. Toplu taşımanın başındaydı. Yıllarca bunu başarıyla yürütmüştü. AK Parti döneminde yükselmeye başlamıştı. Benim dönemimde de Destek Hizmetleri Müdürü oldu. Bir tek Boluludan itiraz olmadı. Sonra başarılı olduğu görüldü, tarafımdan başarı ödüllendirilir. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok. Çok çalışkan, pratik ve zeki olmasıyla alakalı. Zaten Bolu'daki AK Partililer dahil hiç kimsenin de buna bir itirazı yok. Hak ettiğini ve doğru bir karar olduğunu düşünüyorlar" dedi.

Makam şoförünü genel müdür atamıştı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeni bir skandalla yine gündeme geldi. Bolu Belediyesi'nde makam şoförü kadrosunda çalışan Özgür Yıldız, belediye bünyesinde yeni kurulan Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne genel müdür olarak atandı. Şirket, Bolu Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin yönetiminden sorumlu olacak.

Belediyede torpilsiz kimse olmaz

Tanju Özcan, geçen günlerde katıldığı bir canlı yayında, "Belediyede torpilsiz kimse olmaz, herkesin bir referansı vardır" sözleriyle ilgili de, "Belediyelerde hiç referanssız kimse çalışmaz, dedim. Bunu bütün belediye başkanları bilir. Burada torpil derken, akçeli bir şeyden bahsetmedim. Ama herkes bütün belediyelerde çalışan kim olursa olsun birinin referansı ile gelmiştir. Milletvekili olabilir, başka bir belediye başkanı olabilir, meclis üyesi olabilir, bir yerin müdürü olabilir, başkanın yakından tanıdığı birinin referansı olabilir. Dolayısıyla bunu birbirine karıştırmamak lazım. Ben o canlı yayında doğruyu söyledim" dedi.