Kasımpaşa'da Selçuk İnan neşteri vurdu!

İlk teknik direktörlük deneyimini Kasımpaşa'da yaşayan ve hocalık kariyerine istediği gibi başlayamayan Selçuk İnan, takımda radikal kararlar almaya başladı.

Abone ol

Futbolculuğunun ardından Fatih Terim'in yanında yardımcı antrenörlük yapan Selçuk İnan, Teknik direktör olarak ilk takımı ile şu ana kadar üç mücadeleye çıkan Selçuk İnan, henüz galibiyet alamadı ve kötü bir başlangıç yaptı. Takıma yeni bir ivme kazandırmak isteyen Selçuk İnan, iki önemli karara imza attı.

Selçuk İnan 3 maçını da aynı skorla kaybetti

Selçuk İnan Kasımpaşa'nın başında ilk maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor karşısına çıktı. Mücadeleyi 2-1 kaybeden Selçuk İnan'ın Kasımpaşa'sı, turnuvaya veda etmişti. Daha sonra Süper Lig'de Sivasspor ve İstanbulspor ile karşılaşan Kasımpaşa, bu mücadeleleri de aynı skorla kaybetmişti.

Selçuk İnan iki isme kapıyı gösterdi

Kasımpaşa'da teknik direktör Selçuk İnan neşteri vurdu. Devre arası öncesi kadro dışı bırakılan Fode Koita ve Bruma'nın sözleşmeleri feshedildi. İki oyuncunun da kulübü FIFA'ya şikayet edecekleri gelen haberler arasında.