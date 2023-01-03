Sigara ve içkiye zam geliyor! Alkol ve sigarada ÖTV yüzde 22.3 artacak

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 22,3 artacak. Kesin rakam Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Bu da alkallü içecekler ve sigaraya zammın kapıda olduğu anlamına geliyor...

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Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapılacak. Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 22,30 oranında gerçekleşti.

Bu rakama göre alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlendi. Kesin artış oranı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Enflasyon 2022 yılında yüzde 64,27 düzeyinde gerçekleşti.

Biralarda vergi 5 lira 39 kuruş

Mevcut enflasyon sepetinde alkollü içecekler ve tütünün ağırlığı yüzde 4,31 seviyesinde. Bunun 4,04 puanını sigara oluşturuyor.

Vergi artışıyla birlikte malttan üretilen biralarde asgari maktu vergi tutarı 5,39 lira..

Şaraplarda vergi 179 lira...

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası, köpüklü şaraplar da asgari maktu vergi tutarı 179,1420 lira,

Vermut ve diğer taze üzüm şaraplarında asgari maktu vergi tutarı 270,36 lira,

Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 18 veya daha az olanlarda asgari maktu vergi tutarı 214,703 lira,

Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 22 ve fazla olanlarda asgari maktu vergi tutarı 736,77 lira olarak listelenerek yayımlandı.