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Erdoğan duyurmuştu! Hazırlıklar tamam 3 kamu bankasından yeni kredi paketi

Erdoğan duyurmuştu! Hazırlıklar tamam 3 kamu bankasından yeni kredi paketi

3 kamu bankası yeni bir kredi paketi hazırladı. 'Tekno Girişimci Destek Kredisi' ile 6 ay ana para ödemesiz 60 ay vadeli kredi sağlanacak. Firmalara 500 bin lira tutarında kredi, yıllık yüzde 13,5 sabit faizle verilecek.

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3 kamu bankası tekno girişimci kredisi paketi hazırladı. Kredi ile girişimcilere 6 ay ana para ödemesiz 60 ay vadeli kredi saglanacak

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimcileri desteklemek amacıyla yeni bir kredi paketini devreye alıyor.

Tekno Girişimci Destek Kredisi ile yazılım, donanım geliştirme, mobil teknolojiler ve uygulamalar gibi alanlarda yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere destek sağlanacak.

Krediden Teknokent, Teknopark gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde faaliyet gösteren girişimciler faydalanabilecek.

Krediler en fazla 500 bin lira tutarında, 6 ay ana para ödemesiz ve 60 ay vadeli olabilecek.

Kredi yıllık yüzde 13,5 sabit faizle kullanıma sunulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Aralık 2022'de Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladıkları 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdıklarını söylemişti.

Erdoğan, ''Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel, 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz'' ifadesini kullanmıştı.

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