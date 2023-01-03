BIST 5.676
DOLAR 18,74
EURO 19,81
ALTIN 1.109,83
HABER /  GÜNCEL

Yılbaşı gecesi silah operasyonu: İstanbul'da suikast silahı ele geçirildi!

Yılbaşı gecesi silah operasyonu: İstanbul'da suikast silahı ele geçirildi!

İSTANBUL Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, yılbaşı gecesi silah ticareti yapılan bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyon anları kameralara yansırken, aramalarda suikast silahı olarak bilinen CZ-25 marka uzun namlulu silah ve tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Abone ol

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, yılbaşı gecesi Yeşilce Mahallesi’ndeki bir adreste silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, adresi bir süre fiziki takibe aldı.

İşyerine giren iki şahsın uzun namlulu bir silahı incelediklerini gören polis, içeriye baskın düzenledi. Baskında şahısları etkisiz hale getiren ekipler, işyerinde arama yapmaya başladı. Birçok yere bakan ekipler ardından masanın arkasına yöneldi.

Bez torbada suikast silahı ele geçirildi
Masanın arka tarafında bez torbanın içerisine saklanmış suikast silahı olarak bilinen CZ-25 marka uzun namlulu otomatik silah ele geçirildi. Ayrıca 2 tabanca ve şarjörlere de el konuldu. Operasyon anları ise kameralara yansıdı.

Aramaların ardından silah ticareti yapan Mevlüt P. (56) gözaltına alındı. Emniyette “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “hırsızlık” gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunan şahısın ifadesi alındı. İşlemleri tamamlanan Mevlüt P., “silah imal ve ticareti” suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Biden'dan nükleer tatbikat iddialarına net cevap!
Biden'dan nükleer tatbikat iddialarına net cevap!
'Ahmak'a hapis var ama! Yargıtay bu sözlerde "hakaret yok" diyor: Git hangi o…puyla gezersen gez...
'Ahmak'a hapis var ama! Yargıtay bu sözlerde "hakaret yok" diyor: Git hangi o…puyla gezersen gez...
Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulan ziyareti! Mahmut Övür 'Baykal fotoğrafının sırrı'nı açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulan ziyareti! Mahmut Övür 'Baykal fotoğrafının sırrı'nı açıkladı
Osman Kavala'nın dava arkadaşlarından çıt çıkmadı Soner Yalçın sordu
Osman Kavala'nın dava arkadaşlarından çıt çıkmadı Soner Yalçın sordu
Cem Küçük'ten 'En düşük emekli maaşı 6 bin TL'ye kadar çıkabilir' bombası!
Cem Küçük'ten 'En düşük emekli maaşı 6 bin TL'ye kadar çıkabilir' bombası!
Bakan Nebati'den son dakika enflasyon açıklaması: "Düşüş trendine girdik"
Bakan Nebati'den son dakika enflasyon açıklaması: "Düşüş trendine girdik"
MHP lideri Bahçeli'den muhalefete gözdağı! Erken de olsa biz seçime hazırız
MHP lideri Bahçeli'den muhalefete gözdağı! Erken de olsa biz seçime hazırız
Enflasyon farkı belli oldu Memur-Sen ilave ek zam müjdesi istedi
Enflasyon farkı belli oldu Memur-Sen ilave ek zam müjdesi istedi
2023'te ne kadar emekli maaşı alacağım işte en kolay hesaplama yöntemi
2023'te ne kadar emekli maaşı alacağım işte en kolay hesaplama yöntemi
Galatasaray'da Van Aanholt devre arası yolcu; Süper Lig'den talip çıktı!
Galatasaray'da Van Aanholt devre arası yolcu; Süper Lig'den talip çıktı!
Eda Taşpınar'ın tepki çeken paylaşımına soruşturma
Eda Taşpınar'ın tepki çeken paylaşımına soruşturma
Bakan yardımcısı açıkça uyardı Büyükşehirleri ciddi kriz bekliyor
Bakan yardımcısı açıkça uyardı Büyükşehirleri ciddi kriz bekliyor