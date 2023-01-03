Cem Küçük'ten 'En düşük emekli maaşı 6 bin TL'ye kadar çıkabilir' bombası!

Milyonlarca emekli ve memurun enflasyon kaynaklı maaş zammı belli oldu. Ancak refah payı ile zamlı maaşların daha da yukarı çekilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Gazeteci Cem Küçük canlı yayında, en düşük emekli maaşın 5 bin 500 seviyesinde olabileceğini söyledi. Küçük, en düşük emekli maaşısın 6 bin TL'ye kadar çıkabileceğini de söyledi.

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Milyonlarca emekli TÜİK rakamlarıyla yüzde 15.25 civarında bir zammı cebine koyarken, gözler refah payı zammında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ve memur maaşlarına asgari ücrette olduğu gibi refah payı zammı verileceğini duyurmuştu. Gazeteci Cem Küçük'ten canlı yayında emeklileri heyecanlandıran açıklama geldi.

En düşük emekli maaşı 6 bin TL'yi görebilir

Kübra Par'la Açık ve Net programında konuşan Cem Küçük, en düşük emekli maaşın 5 bin 500 seviyesinde olabileceğini söyledi. Cem Küçük, olası zam seviyesinin 6 bin liralara kadar çıkabileceğini belirterek şunları söyledi: "Bir kulis bilgim yok. Memur ve memur emeklilerine refah payı kesin olarak eklenecektir."

En düşük maaşa yüzde 50 zam...

"En düşük emekli maaşlarına yüzde 40-50 zam olacaktır. Belli ki Erdoğan seçime giderken tüm kozları oynayacak. En düşük emekli maaşı 5 bin-5 bin 500 lira olacaktır."

3500 TL ile markete bile gidemezsiniz

"En düşük emekli maaşlarına ayrıca bir düzenleme olacak. 3500 lira ile bırakın geçinmeyi, markete bile gidemezsiniz. 6 bin seviyeleri bile kurtarmaz ama o seviyeleri göreceği görülüyor."