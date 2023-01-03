Osman Kavala'nın dava arkadaşlarından çıt çıkmadı Soner Yalçın sordu

Gezi Parkı davasında Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı. Yazar Soner Yalçın, karara tepki göstermeyen Kavala'nın dava arkadaşları liberal işadamlarını eleştirdi.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da yer aldığı 8 sanık hakkında verilen kararı hukuka uygun buldu.

Karara ilişkin Kavala'nın dava arkadaşlarının ses seda çıkmadı. Bu manidar sessizlik Sözcü yazarı Soner Yalçın'ın gündemindeydi.

"Bir gün çıkıp özeleştiride bulunamadılar"

"Osman Kavala'nın dava arkadaşları" başlıklı yazısında Yalçın, karara tepki göstermeyen bu kesimi bu sözlerle eleştirdi:

"Osman Kavala ile kırk yıldır “Yeni Türkiye'yi/Yeni Kapitalizmi” inşa etme cephesindeki “dava arkadaşları” nerededir?

Bu yargı garabetine karşı sesleri niçin hiç çıkmamaktadır?

Biliyorum; duygulardan yoksun vicdansız iş bitirici “yeni piyasa” böyledir: Osman Kavala'ya dönüp bakmazlar; düşene dönüp bakılmaz bu canavar sistemde çünkü… Oysa. Hepsi oradaydı!

Ki sadece Osman Kavala da değil mesele…

1980-1994-2001 ve bugün yaşanılan ekonomik krizin müsebbibi de bu iş adamları değil mi? Özal gibi, Çiller gibi, Erdoğan'a da altın tepside iktidarı sunanlar bunlar değil mi? Yalı toplantılarını unuttuk mu sanıyorlar? Uzatmayayım…

Bırakın Osman Kavala'yı sessizliğe mahkum etmelerini, neoliberalizm eliyle sistemi darmadağın ettiklerinden dolayı bir gün çıkıp özeleştiride bulunamadılar. Türk burjuvazisi korkaktır çünkü! Bilmiyorlar ki, insan insandan korkmaz, utanır…."