BIST 5.676
DOLAR 18,74
EURO 19,81
ALTIN 1.109,83
HABER /  MEDYA

Osman Kavala'nın dava arkadaşlarından çıt çıkmadı Soner Yalçın sordu

Osman Kavala'nın dava arkadaşlarından çıt çıkmadı Soner Yalçın sordu

Gezi Parkı davasında Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı. Yazar Soner Yalçın, karara tepki göstermeyen Kavala'nın dava arkadaşları liberal işadamlarını eleştirdi.

Abone ol

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da yer aldığı 8 sanık hakkında verilen kararı hukuka uygun buldu.

Karara ilişkin Kavala'nın dava arkadaşlarının ses seda çıkmadı. Bu manidar sessizlik Sözcü yazarı Soner Yalçın'ın gündemindeydi. 

"Bir gün çıkıp özeleştiride bulunamadılar"

"Osman Kavala'nın dava arkadaşları" başlıklı yazısında Yalçın, karara tepki göstermeyen bu kesimi bu sözlerle eleştirdi:

"Osman Kavala ile kırk yıldır “Yeni Türkiye'yi/Yeni Kapitalizmi” inşa etme cephesindeki “dava arkadaşları” nerededir?

Bu yargı garabetine karşı sesleri niçin hiç çıkmamaktadır?

Biliyorum; duygulardan yoksun vicdansız iş bitirici “yeni piyasa” böyledir: Osman Kavala'ya dönüp bakmazlar; düşene dönüp bakılmaz bu canavar sistemde çünkü… Oysa. Hepsi oradaydı!

Ki sadece Osman Kavala da değil mesele…

1980-1994-2001 ve bugün yaşanılan ekonomik krizin müsebbibi de bu iş adamları değil mi? Özal gibi, Çiller gibi, Erdoğan'a da altın tepside iktidarı sunanlar bunlar değil mi? Yalı toplantılarını unuttuk mu sanıyorlar? Uzatmayayım…

Bırakın Osman Kavala'yı sessizliğe mahkum etmelerini, neoliberalizm eliyle sistemi darmadağın ettiklerinden dolayı bir gün çıkıp özeleştiride bulunamadılar. Türk burjuvazisi korkaktır çünkü! Bilmiyorlar ki, insan insandan korkmaz, utanır…."

İlgili Haberler
ABD'den Osman Kavala için ilk yorum: Türk halkı misilleme korkusu yaşamamalı Gezi Parkı'nda cezalar onandı! Osman Kavala'ya müebbet
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Van Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı arkeologlar şaşkın
Foto Galeri Van Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı arkeologlar şaşkın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cem Küçük'ten 'En düşük emekli maaşı 6 bin TL'ye kadar çıkabilir' bombası!
Cem Küçük'ten 'En düşük emekli maaşı 6 bin TL'ye kadar çıkabilir' bombası!
Bakan Nebati'den son dakika enflasyon açıklaması: "Düşüş trendine girdik"
Bakan Nebati'den son dakika enflasyon açıklaması: "Düşüş trendine girdik"
MHP lideri Bahçeli'den muhalefete gözdağı! Erken de olsa biz seçime hazırız
MHP lideri Bahçeli'den muhalefete gözdağı! Erken de olsa biz seçime hazırız
Enflasyon farkı belli oldu Memur-Sen ilave ek zam müjdesi istedi
Enflasyon farkı belli oldu Memur-Sen ilave ek zam müjdesi istedi
2023'te ne kadar emekli maaşı alacağım işte en kolay hesaplama yöntemi
2023'te ne kadar emekli maaşı alacağım işte en kolay hesaplama yöntemi
Galatasaray'da Van Aanholt devre arası yolcu; Süper Lig'den talip çıktı!
Galatasaray'da Van Aanholt devre arası yolcu; Süper Lig'den talip çıktı!
Eda Taşpınar'ın tepki çeken paylaşımına soruşturma
Eda Taşpınar'ın tepki çeken paylaşımına soruşturma
Bakan yardımcısı açıkça uyardı Büyükşehirleri ciddi kriz bekliyor
Bakan yardımcısı açıkça uyardı Büyükşehirleri ciddi kriz bekliyor
Yıldız futbolcu İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı
Yıldız futbolcu İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı
Uzmanlar uyardı: Donan sayaç veya tesisata ateş tutmayın!
Uzmanlar uyardı: Donan sayaç veya tesisata ateş tutmayın!
Denizli'de matematik öğretmeni genç kadın, meslektaşları tarafından ölü bulundu
Denizli'de matematik öğretmeni genç kadın, meslektaşları tarafından ölü bulundu
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu! İşte o rakamlar..
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu! İşte o rakamlar..