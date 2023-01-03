Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulan ziyareti! Mahmut Övür 'Baykal fotoğrafının sırrı'nı açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a evinde ziyarette bulundu.Sabah yazarı Mahmut Övür, çok konuşulan ziyarete ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı ve "Oysa olayın arka planı ayrıntılı bilinmese de ortaya çıkan fotoğraf netti: Baykal ailesinde çatlak vardı. " dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yılın son günlerinde eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a evinde ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu ve Baykal, son siyasi gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Sabah yazarı Mahmut Övür, "uzun zamandır bir araya gelmeyen bu ikilinin bir fotoğraf karesinde buluşmaları nereden bakarsanız bakın ilginç..." dedi ve şu değerlendirmelerde bulundu:

Özellikle de Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'ın geçen yılın sonlarına doğru siyaset sahnesine çıkıp, Kılıçdaroğlu CHP'sinin izlediği siyaseti "gayri milli" ilan etmesinden sonra daha da önemli oldu.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün aracı olduğu üçlü fotoğraf, bu nedenle çok tartışıldı. Kimi Baykal'ın isteksiz fotoğraf verdiğini, kimi kızı gibi "yerli ve milli" düşündüğü için CHP'den istifa edeceğini, kimi de Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini söyledi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı gibi "Kızını milletvekili yaptırmak istiyor" diye uçlara savrulan yorum yapanlar bile oldu.

Aile içinde çatlak var

Oysa olayın arka planı ayrıntılı bilinmese de ortaya çıkan fotoğraf netti: Baykal ailesinde çatlak vardı. Fotoğraf sonrası konuştuğum Aslı Baykal'ın şu sözleri de bunu kanıtlıyordu:

"Bu bir nezaket konuşmasıydı, fazla ilgilenmedim."

O ilgilenmedi ama ilgilenen biri vardı. O da Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal'dı. İşin sırrı da onun geçen yılın kasım ayında yaptığı konuşmada saklıydı. O konuşmada oğul Baykal, CHP'ye kız kardeşi Aslı Baykal'dan farklı bakıyordu:

"Babam ile konuştum. Aslı'nın CHP üyeliğinden istifasını kendisi ile konuşmadığını, hatta istifa ettikten sonra haber verdiğini söyledi. Aslı'nın istifası, Deniz Baykal ve ailesini bağlayıcı bir görüşün sonucu alınmış bir karar değildir. Babam, kendisi CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor, herkese de sakın istifa etmeyin diye telkinde bulunuyor."

Ataç Baykal'ın şu sözleri daha da açıklayıcıydı:

"Devlet memuru olmasaydım ben bugün CHP'ye üye olurdum."

Gördüğünüz gibi Baykal-Kılıçdaroğlu fotoğrafının arkasında oğul Baykal vardı. Dahası annesi Olcay Baykal da onunla birlikteydi.

Böylece Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle CHP'den tasfiye ettiği Baykalcılara, Baykal soyadıyla sert eleştiriler yönelten ve izlediği siyaseti "gayri milli" ilan eden Aslı Baykal'a karşı bizzat Baykal'ı yanına alarak cevap veriyordu. Bunun Baykal ailesi için bir karşılığı olacaksa o da kızını değil oğlunu Baykal'ın yerine aday yapması daha büyük ihtimal.

Neden susuyorlar?

Yapar mı yapmaz mı göreceğiz ama çok daha vahim olan, bırakın kızı Aslı Baykal'ı, Yılmaz Ateş veya Onur Öymen gibi çok sayıda CHP'linin, "CHP'ye kurulan Pensilvanya tuzağına" isyan etmelerine rağmen, o kirli kumpasın bizzat mağduru Baykal'ın hâlâ susuyor olması.

Tabii Kılıçdaroğlu da susuyor. Sahi Kılıçdaroğlu neden susuyor ve ne düşünüyor o operasyon için?

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