'Ahmak'a hapis var ama! Yargıtay bu sözlerde "hakaret yok" diyor: Git hangi o…puyla gezersen gez...

YSK başkan ve üyelerine "ahmak" dediği gerekçesiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na üst sınırdan hapis cezası verildi. Yargıtay'ın, geçmişte çeşitli davalarda 'hakaret' saymadığı bazı sözler ortaya çıktı. 'Ahmak' kelimesinden çok daha ağır ifadeler hakkında verilen Yargıtay kararları, İmamoğlu davasına da emsal olacak. İşte 'hakaret' sayılmayan o ağır ifadeler...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, 2019 seçimleri sonrası Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyelerine “ahmak” dediği gerekçesiyle üst sınırdan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Yerleşik Yargıtay içtihatlarında da yer alan ve emsal teşkil eden kararlar aynı zamanda Ekrem İmamoğlu davasına da emsal oluşturacak.

"Bu sözler hakaret olmaz"

Sözcü bugünkü manşetinde, hakaret davalarında yerel mahkemelerin mahkumiyet verdiği, ancak Yargıtay'ın “Bu sözler hakaret olmaz” diyerek hüküm verdiği “kaba” ve “nezaket dışı” cümlelere yer verdi. İşte o ifadeler...

Haysiyetsiz

Karı gibi adamsınız

Hepiniz yiyicisiniz, bu memleketi yediniz bitirdiniz

Git hangi o…puyla gezersen gez

Dinsiz

İmansız

Çemkirme

Nankör

Adın batsın

Allah belanı versin

Savcıysanız savcılığınızı bilin

Sen mafyanın avukatı mısın?

Kukla

Adam değilsin

Eşkıya

Tombaladan müdür

Dört gözlü

Suratsız

Beceriksiz herif

Cins midir nedir

Meziyetsiz

Karaktersiz,

Lanet gardiyan

Aç gözlü

Duruşmada hakime yönelik sözler de 'hakaret' sayılmadı

Yargıtay'ın duruşmada hakime karşı “Siz açıkça taraf tutuyorsunuz” sözü ile birçok bedduayı da hakaret kapsamında görmediği kelimeler ise şöyle sıralanıyor:

Allah senin belanı versin

Allah senin canını alsın

Yarını göremezsin inşallah

Allah senin çocuklarından çıkartsın bu acıyı

Şizofren hastasısın, iki ruhlusun, doktora git

Sen insan mısın

Görmemiş

Adın batsın

Sen beş para etmez bir insansın

Basitsin

Vicdansız herifler

Aciz zavallı insansın

Çiftlik ağası

Amele karısı

Delikanlı değilsin, sen karısın

Yargıtay bu sözlerin karşı tarafın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı gerekçesiyle hakaret suçundan ceza verilemeyeceğini, bu cümlelerin nezaret dışı kelimeler olduğunun altını çiziyor.

Polis ve askerlere karşı 'hakaret içermeyen' sözler

Yargıtay polis ve askere karşı sarf edilen bu sözleri de “kaba” görüp hakaret kapsamında değerlendirmiyor:

Aynasızlar önümden geçiyor

Bir daha beni nah yakalarsınız

Emniyet müdürünü insan olmaya davet ediyorum

Senden daha büyük bomba mı var?

Dünkü çocuktan emir mi alacağım

Sen paralı askersin, biz ne dersek o olur, siz paralı kölesiniz

Sen kimsin lan, ceza yaz da görelim

Yargıtay yerleşik içtihatlarında sağlık çalışanlarına yönelik bu sözler de hakaret sayılmıyor:

Bu doktor uyuz, patolojik sorunlu

Karşımda kıvırtıp durma

Dua et karısın ulan

Bu karı beni muayene etmedi

Karaktersiz herif

Kişinin fiziksel engeline karşı sözler hakaret içeriyor

Yargıtay kararlarında, kişiyi herhangi bir olayla irtibatlandırmadan, soyut olarak yakıştırmalarda bulunulması hâlinde hakaret suçunun oluşacağı, kötü bir niteliği ifade eden sözlerin, somut bir fiil veya olguyla irtibatlandırılmadıkları halde, yine de hakaret suçunun oluşacağı ifade ediliyor.

Buna göre, bir kimseye “serseri, alçak, hayvan” denilmesi halinde somut fiil isnadı söz konusu değil. Aynı şekilde kişiye soyut olarak “hırsız, rüşvetçi, sahtekar, fahişe” gibi yakıştırmalarda bulunulması hâlinde de hakaret suçu oluştuğuna dikkat çekiliyor.

Kişinin fiziksel arızasını ifade etmekle veya kişiye bir hastalık atfında bulunulması halinde de hakaret suçunun işlendiği vurgulanıyor. Kişiye, “kör, şaşı, topal, kambur, kel, psikopat, frengili, AIDS'li” denilmesinin de hakaret olduğunun altı çiziliyor.

Kaynak: Sözcü