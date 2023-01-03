'Ahmak'a hapis var ama! Yargıtay bu sözlerde "hakaret yok" diyor: Git hangi o…puyla gezersen gez...
YSK başkan ve üyelerine "ahmak" dediği gerekçesiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na üst sınırdan hapis cezası verildi. Yargıtay'ın, geçmişte çeşitli davalarda 'hakaret' saymadığı bazı sözler ortaya çıktı. 'Ahmak' kelimesinden çok daha ağır ifadeler hakkında verilen Yargıtay kararları, İmamoğlu davasına da emsal olacak. İşte 'hakaret' sayılmayan o ağır ifadeler...Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, 2019 seçimleri sonrası Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyelerine “ahmak” dediği gerekçesiyle üst sınırdan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.
Yerleşik Yargıtay içtihatlarında da yer alan ve emsal teşkil eden kararlar aynı zamanda Ekrem İmamoğlu davasına da emsal oluşturacak.
"Bu sözler hakaret olmaz"
Sözcü bugünkü manşetinde, hakaret davalarında yerel mahkemelerin mahkumiyet verdiği, ancak Yargıtay'ın “Bu sözler hakaret olmaz” diyerek hüküm verdiği “kaba” ve “nezaket dışı” cümlelere yer verdi. İşte o ifadeler...
Haysiyetsiz
Karı gibi adamsınız
Hepiniz yiyicisiniz, bu memleketi yediniz bitirdiniz
Git hangi o…puyla gezersen gez
Dinsiz
İmansız
Çemkirme
Nankör
Adın batsın
Allah belanı versin
Savcıysanız savcılığınızı bilin
Sen mafyanın avukatı mısın?
Kukla
Adam değilsin
Eşkıya
Tombaladan müdür
Dört gözlü
Suratsız
Beceriksiz herif
Cins midir nedir
Meziyetsiz
Karaktersiz,
Lanet gardiyan
Aç gözlü
Duruşmada hakime yönelik sözler de 'hakaret' sayılmadı
Yargıtay'ın duruşmada hakime karşı “Siz açıkça taraf tutuyorsunuz” sözü ile birçok bedduayı da hakaret kapsamında görmediği kelimeler ise şöyle sıralanıyor:
Allah senin belanı versin
Allah senin canını alsın
Yarını göremezsin inşallah
Allah senin çocuklarından çıkartsın bu acıyı
Şizofren hastasısın, iki ruhlusun, doktora git
Sen insan mısın
Görmemiş
Adın batsın
Sen beş para etmez bir insansın
Basitsin
Vicdansız herifler
Aciz zavallı insansın
Çiftlik ağası
Amele karısı
Delikanlı değilsin, sen karısın
Yargıtay bu sözlerin karşı tarafın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı gerekçesiyle hakaret suçundan ceza verilemeyeceğini, bu cümlelerin nezaret dışı kelimeler olduğunun altını çiziyor.
Polis ve askerlere karşı 'hakaret içermeyen' sözler
Yargıtay polis ve askere karşı sarf edilen bu sözleri de “kaba” görüp hakaret kapsamında değerlendirmiyor:
Aynasızlar önümden geçiyor
Bir daha beni nah yakalarsınız
Emniyet müdürünü insan olmaya davet ediyorum
Senden daha büyük bomba mı var?
Dünkü çocuktan emir mi alacağım
Sen paralı askersin, biz ne dersek o olur, siz paralı kölesiniz
Sen kimsin lan, ceza yaz da görelim
Yargıtay yerleşik içtihatlarında sağlık çalışanlarına yönelik bu sözler de hakaret sayılmıyor:
Bu doktor uyuz, patolojik sorunlu
Karşımda kıvırtıp durma
Dua et karısın ulan
Bu karı beni muayene etmedi
Karaktersiz herif
Kişinin fiziksel engeline karşı sözler hakaret içeriyor
Yargıtay kararlarında, kişiyi herhangi bir olayla irtibatlandırmadan, soyut olarak yakıştırmalarda bulunulması hâlinde hakaret suçunun oluşacağı, kötü bir niteliği ifade eden sözlerin, somut bir fiil veya olguyla irtibatlandırılmadıkları halde, yine de hakaret suçunun oluşacağı ifade ediliyor.
Buna göre, bir kimseye “serseri, alçak, hayvan” denilmesi halinde somut fiil isnadı söz konusu değil. Aynı şekilde kişiye soyut olarak “hırsız, rüşvetçi, sahtekar, fahişe” gibi yakıştırmalarda bulunulması hâlinde de hakaret suçu oluştuğuna dikkat çekiliyor.
Kişinin fiziksel arızasını ifade etmekle veya kişiye bir hastalık atfında bulunulması halinde de hakaret suçunun işlendiği vurgulanıyor. Kişiye, “kör, şaşı, topal, kambur, kel, psikopat, frengili, AIDS'li” denilmesinin de hakaret olduğunun altı çiziliyor.
Kaynak: Sözcü